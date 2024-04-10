「第62回静岡ホビーショー」にてアオシマ100周年記念展示＆アオシマアンバサダーの作品が展示
【第62回静岡ホビーショー】
開催日程： 業者招待日 5月8・9日（各日9時30分～16時30分） 小中高生招待日 5月10日（9時～18時） 一般公開日 5月11・12日（11日9時～17時/12日9時～16時） 場所：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10）
入場料：無料（事前登録必須）
開催日程： 業者招待日 5月8・9日（各日9時30分～16時30分） 小中高生招待日 5月10日（9時～18時） 一般公開日 5月11・12日（11日9時～17時/12日9時～16時） 場所：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10）
入場料：無料（事前登録必須）
青島文化教材は5月8日より開催予定のイベント「第62回静岡ホビーショー」にて同社創業100周年を記念した展示を実施する。
「第62回静岡ホビーショー」のアオシマブースにて、ブルーバード号などの懐かしのプラモデルの展示をはじめ、100周年記念展示とアオシマアンバサダーの作品の展示を予定している。
🟥#第62回静岡ホビーショーアオシマブース情報🟥- アオシマPR (@aoshima_PR) April 10, 2024
＼創業100周年記念展示／
ブルーバード号などの懐かしのプラモデルが見れるチャンス‼
今回はホビーショー会場を飛び出し、静岡ホビースクエアで100周年記念展示＆アオシマアンバサダーの作品を展示予定✨#アオシマブース情報 まだまだ続きます‼ pic.twitter.com/R03Soq791R
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