

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45094.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43523.86 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41970.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41849.11 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41704.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41047.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40390.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40174.36 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39735.73 均衡表転換線(日足)

39733.16 25日移動平均線

39679.57 均衡表基準線(日足)



39581.81 ★日経平均株価10日終値



39486.51 6日移動平均線

39135.93 均衡表転換線(週足)

39075.90 ボリンジャー:-1σ(25日)

38846.31 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38797.51 新値三本足陰転値

38603.00 均衡表雲上限(日足)

38499.60 13週移動平均線

38418.63 ボリンジャー:-2σ(25日)

37761.37 ボリンジャー:-3σ(25日)

37405.33 75日移動平均線

36824.85 ボリンジャー:-1σ(13週)

36427.94 均衡表雲下限(日足)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35722.01 26週移動平均線

35150.10 ボリンジャー:-2σ(13週)

34329.75 200日移動平均線

33475.35 ボリンジャー:-3σ(13週)

32597.71 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29473.41 ボリンジャー:-2σ(26週)

26349.10 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 39.32(前日28.26)

ST.Slow(9日) 29.80(前日22.45)



ST.Fast(13週) 80.00(前日80.88)

ST.Slow(13週) 85.58(前日85.87)



［2024年4月10日］



株探ニュース

