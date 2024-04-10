　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45094.92　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43523.86　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41970.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41849.11　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41704.95　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41047.69　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40390.42　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40174.36　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39735.73　　均衡表転換線(日足)
39733.16　　25日移動平均線
39679.57　　均衡表基準線(日足)

39581.81　　★日経平均株価10日終値

39486.51　　6日移動平均線
39135.93　　均衡表転換線(週足)
39075.90　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38846.31　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38603.00　　均衡表雲上限(日足)
38499.60　　13週移動平均線
38418.63　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37761.37　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37405.33　　75日移動平均線
36824.85　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36427.94　　均衡表雲下限(日足)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35722.01　　26週移動平均線
35150.10　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34329.75　　200日移動平均線
33475.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32597.71　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29473.41　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26349.10　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　39.32(前日28.26)
ST.Slow(9日)　　29.80(前日22.45)

ST.Fast(13週)　 80.00(前日80.88)
ST.Slow(13週)　 85.58(前日85.87)

［2024年4月10日］

株探ニュース