STARTO ENTERTAINMENTは10日、公式ページを更新し、代表取締役CEOの福田淳さんのコメントを公開しました。

福田さんは「STARTOの本格稼働が今日から始まります」と明かし「ここまでくる過程で、我々は、何のためにここに集まり、何を目指しているのか?を考え続けてきました。そして、やはりその答えは『史上最高のエンターテイメントをつくる』この一言に尽きると思います」とコメント。

さらに「このミッションのために、我々ができることは、慣習にとらわれることなく、変化を恐れず、誠実に歩み続けることのみです。誰も見たことのない高みを目指し、挑戦し続けることが、ファンの皆様の喜びや笑顔に変わるのだと信じております。STARTOの所属タレント、役職員一同、前を向いて頑張ってまいります。ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します」と記しました。

STARTO ENTERTAINMENTは去年末に「株式会社SMILE-UP.と資本関係を全く有しない企業」として発足。10日には、STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト14組が参加するライブ『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』が開催される予定です。