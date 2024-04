映画『SCRAPPER/スクラッパー』大切な人をなくした不器用な父娘が描く再生の物語

映画『SCRAPPER/スクラッパー』が、2024年7月5日(金)より、新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋⾕&有楽町ほかにて全国公開される。

大切な人をなくした不器用な父娘が描く再生の物語

『SCRAPPER/スクラッパー』は、⺟を亡くし、⼀⼈で⽣きる12歳の少⼥のもとに⾳信不通だった⽗親が突如現れたことから始まる、ぎこちなくて愛おしい共同⽣活を描いた物語。カラフルでポップなビジュアルと、親子の交流や成長を描く優しくエモーショナルなドラマに注目だ。

監督はシャーロット・リーガン、ローラ・キャンベルがスクリーンデビュー

監督は、本作が⻑編デビューとなる1994年⽣まれの新鋭シャーロット・リーガン。主演のジョージー役に、リーガン監督が⽩⽻の⽮を⽴て抜てきしたローラ・キャンベル。また⼀⼈娘ジョージーと親⼦関係を構築しようとする不器⽤な⽗親ジェイソンは、『逆転のトライアングル』『アイアンクロー』などへの出演が話題を集めるハリス・ディキンソンが務める。

映画『SCRAPPER/スクラッパー』あらすじ

母を亡くし、ひとりぼっちになった12歳の少女ジョージー。ロンドン郊外のアパートで独り暮らしをするジョージーは、親友のアリと自転車を盗んでは転売して日銭を稼ぎながらたくましく生きていた。その一方で、母が遺したホームビデオを再生して孤独と哀しみを耐え忍ぶ日々。そんなジョージーのもとに突然、行方知れずだった父親、ジェイソンが現れる。「母親を亡くしたお前に会いに来た」と言うジェイソンだが、「12年間一度も会いに来なかったくせに」と複雑な気持ちのジョージー。お互い別々に過ごした年月を埋めるように、ぎこちないながらもともに時間を紡いでいくのであった。

映画『SCRAPPER/スクラッパー』

公開日:2024年7月5日(金)

監督・脚本︓シャーロット・リーガン

出演︓ローラ・キャンベル、ハリス・ディキンソン

配給︓ブロードメディア

原題:SCRAPPER



© Scrapper Films Limited, British Broadcasting Corporation and the The British Film Institute 2022

