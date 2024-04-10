明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・財政収支

０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・マネーストック

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が定例会見

※米・３０年物国債入札

※インド，インドネシア，マレーシア，トルコ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：タマホーム<1419>，ローソン<2651>，ハローズ<2742>，大黒天<2791>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，住江織<3501>，ほぼ日<3560>，メディアドゥ<3678>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＦＩＸＥＲ<5129>，ＡＢＥＪＡ<5574>，ローツェ<6323>，東洋電<6505>，佐鳥電機<7420>，小津産業<7487>，進和<7607>，シグマ光機<7713>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，ブックオフＧ<9278>，乃村工芸社<9716>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか

※東証グロース上場：ハンモック<173A>



出所：MINKABU PRESS