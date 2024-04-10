＜サマソニ＞第三弾に夏フェス初出演のGLAYら8組。NulbarichやNCT DREAM、JO1ほか
2024年8月17日、18日に千葉県・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ及び、大阪府・万博記念公園にて開催される＜サマーソニック2024＞の、第三弾出演者が発表された。
8月17日・東京にバンドの歴史上、夏フェスへの出演が初となるGLAY。さらにLEE YOUNGJIも8月17日に出演。本年を以て現体制での活動休止が発表されている Nulbarichは8月18日・東京に出演する。
現在、2DAYチケット、各日の1DAYチケット、プラチナチケットが先着にて受付中。
＜SUMMER SONIC 2024＞
2024年8月17日(土)/ 18日(日) ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
開場AM9:00 / 開演AM11:00
＜SUMMER SONIC 大阪＞
2024年8月17日(土)/ 18日(日) 万博記念公園
開場AM10:00 / 開演AM11:00
＜SUMMER SONIC TOKYO＞
ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
■8月17日(土)
MÅNESKIN
GLAY・星野源・LIL YACHTY
MAJOR LAZER・ONEREPUBLIC
AKMU・BELLE & SEBASTIAN・BLEACHERS
BRIGHT・Chilli Beans.・imase
JON BATISTE・LAUFEY・LEE YOUNGJI
MADISON BEER・NCT DREAM
NOA・NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ・SUPER BEAVER
...and more!
■8月18日(日)
BRING ME THE HORIZON
AURORA・GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR・新しい学校のリーダーズ・ATEEZ・BABYMONSTER
Creepy Nuts・HENRY MOODIE
平井 大・羊文学・HOOBASTANK・INI ・JO1
LOVEJOY・Nulbarich・OLIVIA DEAN・水曜日のカンパネラ
TYLA・YVES TUMOR
...and more!
＜SUMMER SONIC OSAKA＞
万博記念公園
■8月17日(土)
BRING ME THE HORIZON
AURORA・GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR・新しい学校のリーダーズ・ATEEZ
Creepy Nuts・HENRY MOODIE
平井 大・羊文学・HOOBASTANK・INI・JO1
LOVEJOY・OLIVIA DEAN・水曜日のカンパネラ
TYLA・YVES TUMOR
...and more!
■8月18日(日)
MÅNESKIN
LIL YACHTY・ONEREPUBLIC
UNDERWORLD・Vaundy
BELLE & SEBASTIAN・BLEACHERS
BRIGHT・Chilli Beans.・imase・JON BATISTE
LAUFEY・MADISON BEER
NCT DREAM・NOA・NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ・SUPER BEAVER
...and more!