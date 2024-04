2024年8月17日、18日に千葉県・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ及び、大阪府・万博記念公園にて開催される<サマーソニック2024>の、第三弾出演者が発表された。8月17日・東京にバンドの歴史上、夏フェスへの出演が初となるGLAY。さらにLEE YOUNGJIも8月17日に出演。本年を以て現体制での活動休止が発表されている Nulbarichは8月18日・東京に出演する。

<SUMMER SONIC 2024>



<SUMMER SONIC 東京>2024年8月17日(土)/ 18日(日) ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ開場AM9:00 / 開演AM11:00<SUMMER SONIC 大阪>2024年8月17日(土)/ 18日(日) 万博記念公園開場AM10:00 / 開演AM11:00<SUMMER SONIC TOKYO>ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ■8月17日(土)MÅNESKINGLAY・星野源・LIL YACHTYMAJOR LAZER・ONEREPUBLICAKMU・BELLE & SEBASTIAN・BLEACHERSBRIGHT・Chilli Beans.・imaseJON BATISTE・LAUFEY・LEE YOUNGJIMADISON BEER・NCT DREAMNOA・NOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZ・SUPER BEAVER...and more!■8月18日(日)BRING ME THE HORIZONAURORA・GRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR・新しい学校のリーダーズ・ATEEZ・BABYMONSTERCreepy Nuts・HENRY MOODIE平井 大・羊文学・HOOBASTANK・INI ・JO1LOVEJOY・Nulbarich・OLIVIA DEAN・水曜日のカンパネラTYLA・YVES TUMOR...and more!<SUMMER SONIC OSAKA>万博記念公園■8月17日(土)BRING ME THE HORIZONAURORA・GRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR・新しい学校のリーダーズ・ATEEZCreepy Nuts・HENRY MOODIE平井 大・羊文学・HOOBASTANK・INI・JO1LOVEJOY・OLIVIA DEAN・水曜日のカンパネラTYLA・YVES TUMOR...and more!■8月18日(日)MÅNESKINLIL YACHTY・ONEREPUBLICUNDERWORLD・VaundyBELLE & SEBASTIAN・BLEACHERSBRIGHT・Chilli Beans.・imase・JON BATISTELAUFEY・MADISON BEERNCT DREAM・NOA・NOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZ・SUPER BEAVER...and more!