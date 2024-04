全国の「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」にて、サンリオが開催する年に一度の人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」と連動したキャンペーンを開催!

本キャンペーンでは、カラフルなフルーツジャムモチーフの描きおろしデザインを使用したナムコ限定のぬいぐるみやアクリルスタンドがクレーンゲーム機に登場。

さらに、ナムコからサンリオキャラクター大賞に投票された票数のみでランキングを出す「ナムコ賞」が2024年も実施されます☆

バンダイナムコアミューズメント×サンリオ「ナムコで推し色!〜カラフル♡フルーツジャム〜」

期間:2024年4月19日(金)〜5月26日(日)

開催場所:全国約200店舗の直営アミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」

またキャンペーン対象機に500円を投入するごとに「おたのしみくじ」にチャレンジすることができ、バスタオル、缶バッジ、ダイカットステッカーのいずれかがもらえます。

「ナムコオンラインクレーン」でも同様のナムコ限定景品が登場するほか、対象商品を3回プレイした人の中から抽選でオリジナルデザインの「サンドイッチケース」が当たるプレゼントキャンペーンを実施。

見事上位に輝いたキャラクターのオリジナルグッズが抽選で当たります☆

ナムコで推し色!〜カラフル♡フルーツジャム〜BIGぬいぐるみ(全3種)

発売日:2024年4月第3週入荷予定

種類:「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」

サイズ:高さ約30cm

フルーツのおだんごがかわいいぬいぐるみ。

抱っこするのにちょうどいい大きなサイズです。

「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」の3種類が展開されています☆

ナムコで推し色!〜カラフル♡フルーツジャム〜ぬいぐるみ(全6種)

発売日:2024年4月第3週入荷予定

種類:「シナモロール」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」

サイズ:高さ約15cm

フルーツに合わせたカラーの衣装を着た「シナモロール」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」のぬいぐるみ。

コンパクトなサイズで、持ち歩きにぴったりです☆

ナムコで推し色!〜カラフル♡フルーツジャム〜カラーチェンジタンブラー(全6種)

発売日:2024年4月第3週入荷予定

種類:マスカット・ブルーベリー・オレンジ・グレープ・ストロベリー・ピーチ

サイズ:高さ 約25cm(ストロー含む)

冷たい飲みものを入れると色が変わるタンブラー。

各タンブラーには、イメージカラーにあわせたサンリオキャラクターがデザインされています。

カラフルでかわいい、普段使いにもおすすめなデザインのタンブラーです☆

ナムコで推し色!〜カラフル♡フルーツジャム〜アクリルスタンド(全19種)

発売日:2024年4月第3週入荷予定

種類:「ポチャッコ」「コロコロクリリン」「シナモロール」「ハンギョドン」「こぎみゅん」「あひるのペックル」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「マロンクリーム」「みんなのたあ坊」「ポムポムプリン」「キキ」(リトルツインスターズ)「ララ」(リトルツインスターズ)「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」「ウィッシュミーメル」

サイズ:高さ 約8cm

19種類のサンリオキャラクターのアクリルスタンド。

チェック柄がおしゃれなフルーツジャムコーデの衣装に注目です☆

ナムコで推し色!〜カラフル♡フルーツジャム〜ハートフルキャンディ(全1種)

発売日:2024年4月第3週入荷予定

サイズ:高さ 約22cm(持ち手含む)

内容量:約150g

バッグ型クリアケースに入った、カラフルなハートのキャンディ。

クリアケースには、「ハローキティ」や「マイメロディ」、「クロミ」が描かれています☆

おたのしみくじ

価格:500円

キャンペーン期間中、対象機に500円を投入すると、ナムコ限定「おたのしみくじ」にチャレンジできます!

バスタオル、缶バッジ、ダイカットステッカーのいずれかがプレゼントされます。

※「ナムコオンラインクレーン」は対象外です。

A賞 バスタオル

サイズ:横140×縦76cm

A賞は、サンリオキャラクターが大集合したデザインのバスタオル。

いちごやオレンジ、ブルーベリー、マスカットやもものジャムをつくっている様子が描かれています☆

B賞 缶バッジ

種類:全6種

B賞は缶バッジ。

フルーツごとにデザインされた全6種のラインナップです。

C賞 ダイカットステッカー

種類:全19種

C賞はダイカットステッカー。

フルーツを手に持っていたり、かわいいポーズをとっていたりと、かわいいサンリオキャラクター19種類のデザインが登場。

どのキャラクターが出るかは、開けてからのお楽しみです!

限定ショッパー

種類:全3種

サイズ:約幅29×高さ31cm(持ち手含む)

キャンペーン期間中、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローすると、限定ショッパーを期間中3枚までもらえます。

「ハローキティ」と「マイメロディ」「クロミ」の3人が描かれたピンクのショッパー、「シナモロール」と「ポムポムプリン」「ポチャッコ」が描かれたグリーンのショッパー、19人のサンリオキャラクターが集合したオレンジのショッパーの3種類が展開されています。

※「ナムコオンラインクレーン」は対象外です

ナムコオンラインクレーン限定プレゼントキャンペーン

「ナムコオンラインクレーン」では、対象商品を3回プレイした人の中から抽選でオリジナルデザインの「サンドイッチケース」が当たるプレゼントキャンペーンを実施。

コンパクトに折りたたむことができる、持ち運びに便利なサンドイッチケースです。

2024年サンリオキャラクター大賞 「ナムコ賞」

投票期間:2024年4月19日(金)〜5月26日(日)

ナムコからサンリオキャラクター大賞に投票された票数のみでランキングを出す「ナムコ賞」を2024年も実施!

ナムコポイントアプリで1000ポイント消費、もしくは対象クレーンゲーム機に500円を投入すると1回投票ができます。

ナムコポイントアプリからの投票は、期間中1回のみです。

ナムコ賞特設サイトで集計した投票数から「ナムコ賞」が決定!

上位賞に輝いたキャラクターのオリジナルグッズが抽選で当たります☆

※特設サイトにシリアルコードを入力することで投票できます

※1回につき1票を加算します

※この投票数は2024年サンリオキャラクター大賞の最終結果に加算されます

「2024年サンリオキャラクター大賞」と連動した、カラフルなフルーツジャムモチーフの描きおろしデザインを使用したナムコ限定景品が登場。

「ナムコで推し色!〜カラフル♡フルーツジャム〜」は、2024年4月19日(金)から5月26日(日)までの期間で開催です☆

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650117

