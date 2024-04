旧ジャニーズ「STARTO ENTERTAINMENT」本格始動で「史上最高のエンターテイメントをつくる」CEO福田氏が声明発表

◆「STARTO ENTERTAINMENT」CEOが声明発表

【モデルプレス=2024/04/10】旧ジャニーズ事務所所属タレントのマネジメントなどを担う新会社として設立された「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテインメント)」。4月10日、代表取締役CEOを務める福田淳氏がコメントを発表した。福田氏は「STARTOの本格稼働が今日から始まります。ここまでくる過程で、我々は、何のためにここに集まり、何を目指しているのか?を考え続けてきました。そして、やはりその答えは『史上最高のエンターテイメントをつくる』この一言に尽きると思います」と宣言。

◆旧ジャニーズ「STARTO ENTERTAINMENT」本格始動

さらに「このミッションのために、我々ができることは、慣習にとらわれることなく、変化を恐れず、誠実に歩み続けることのみです。誰も見たことのない高みを目指し、挑戦し続けることが、ファンの皆様の喜びや笑顔に変わるのだと信じております」と信念をつづった。故ジャニー喜多川氏の性加害問題をめぐり、旧ジャニーズ事務所は2023年10月17日付けで「SMILE-UP.(スマイルアップ)」に社名を変更。ここでは、タレントのマネジメント及び育成業務を完全に撤退して、被害者への補償業務のみを行っている。所属タレントについては、「STARTO ENTERTAINMENT」と個別にエージェント契約を結んで活動すると発表していた。また、4月10日に東京ドーム、5月29・30日に京セラドーム大阪で、ライブイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』を開催。NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group(timeleszは映像出演で菊池風磨&松島聡は会場にも登場)が出演予定で、6月12日にはプロジェクト“STARTO for you”によるチャリティーシングルCD「WE ARE」のリリースも予定している。なお、嵐は5人で会社を設立。岡田准一や生田斗真は独立しており、Sexy Zoneは中島健人が3月末をもって脱退し、timeleszとして新たなスタートを切っている。(modelpress編集部)情報:STARTO ENTERTAINMENThttps://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10006?ima=5321【Not Sponsored 記事】