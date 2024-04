韓国の5人組グループ・NewJeansが、東京・渋谷のファッションビル「SHIBUYA109渋谷店」とコラボレーションすることが決定した。NewJeansと日本の商業施設のコラボレーションは初。ビル内外観に世界初公開ビジュアルが掲出されるほか、館内2ヶ所にポップアップストアがオープンする。SHIBUYA109渋谷店が今月28日に開業45周年を迎えることを記念し、4月26日〜5月19日にかけて「NewJeans × SHIBUYA109 45th ANNIVERSARY CAMPAIGN」を開催。5月1日からは渋谷の象徴ともいえるビル外壁(通称シリンダー)に本キャンペーンのNewJeans未公開ビジュアルが出現する。

NewJeansのダブルシングル活動に先立ち、NewJeansオリジナル商品を販売するアパレル店「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”」(1F)とグッズ専門店「“Merch”-Best Collection-」(地下1F)のポップアップストア2店舗も日本初出店。オリジナルノベルティの販売や、NewJeans仕様のスペシャルフォトスポット、メッセージボードの出現、館内BGMジャックなど、アニバーサリーキャンペーンならではの特別な施策が展開される。ポップアップストアは一部期間のみ“先着”予約制。予約が必要な対象期間は、「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”」が4月30日〜5月6日の各日午後3時〜、5月7・8日は終日。「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Merch”-Best Collection-」は5月7〜19日の各日午後3時〜。先着予約受付は、4月15日午後5時から開始される。