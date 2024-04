いま注目の食ジャンル！「ペルー料理」を現地気分で味わえる新店（東京・大手町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は丸の内に誕生した、ペルー料理店「DESTINO51」の姉妹店。

YUYAY(東京・大手町)

写真:お店から

感度の高いレストランが集結する新丸の内ビルディングの5階に、ペルー料理店「YUYAY」がオープンしました。



表参道で人気のペルー料理店「DESTINO51」の姉妹店となるこちら。店名の「YUYAY」とは、ペルーの先住民が使うケチュア語で「思い出、感情、心」を意味する言葉だそう。ペルー人たちが大切にしている自分たちのルーツや悠久の歴史、脈々と受け継がれる伝統、神秘的な魅力にあふれた文化など、ペルー料理を通じてそれらを表現し、ペルーと日本の架け橋になれたら……という思いが込められているそうです。

出典:どくだみちゃんさん

店内を彩るのは、ペルーから取り寄せた飾りやオーナー手作りのマクラメタペストリーなど。料理はペルーから呼んだ本場のシェフが手がけ、東京のど真ん中にいながら現地の味や雰囲気を体感できます。

ペルーを代表する料理といえば「セビーチェ」 写真:お店から

メニューはランチ・ディナーともにアラカルトはなくコースかセットのみ。スタッフがおすすめするディナーコース「FIESTA YUYAY」(5,500円)は、「ペルーの定番料理を組み込み、お祭りのように食事を楽しんでほしい」と「セビーチェ」をはじめ、串料理の「アンティクーチョ」、肉か魚が選べるメイン料理を味わえる内容に。

出典:どくだみちゃんさん

店舗全体のカラーは古くからある街になじむようなアースカラーに統一。地層をイメージしたという曲線を多用したデザインがカウンターテーブルや天井装飾に用いられ、自然の中にいるような温かみのある空間になっています。

キヌアのリゾット「キノット」 写真:お店から

ランチにはセットとコースを用意。「ランチセット」(2,300円)はカウシータ(黄色唐辛子を利かせた鶏肉のマッシュポテト)、本日のスープ、3種のペルー郷土料理からメインを1品、デザート、そしてコーヒー、またはハーブティー付き。「ペルーコース」(3,800円)は、セビーチェ、本日のスープ、メインにロモサルタードかマル&ティエラを選べ、こちらもデザートとコーヒー、またはハーブティーが付きます。

黄色い唐辛子を使った鶏肉の煮込み「アヒ デ ガジーナ」 写真:お店から

ペルーは、ワールド・トラベル・アワード「World’s Leading Culinary Destination(世界で最も美食を楽しめる国)」部門で11度の最優秀賞に輝いている、世界が認める“美食大国”。まだあまり日本にはなじみがありませんが、ペルー料理は世界的に高く評価されている料理ジャンルの一つです。海岸砂漠地帯、山岳地帯、アマゾン地帯の3つの地域に分かれ気候も異なり、さまざまな野菜や果物がとれることでも知られています。

先住民や移民してきたスペイン人、アフリカ人、イタリア人、中国広東人、日本人などから影響を受けて進化してきたペルーの食文化は、日本人の舌にとって時に斬新で時に懐かしい、独自の魅力を放っています。

「ロモサルタード」 写真:お店から

現地の味をカジュアルにいただける同店は、「ペルー料理ってどんな料理?」という人のデビューの一軒にもぴったり。今後、ディナータイムにはアラカルトを提供する予定もあるそうなので、ふらっと立ち寄れるのもうれしいですね。

「YUYAY」の料理を食べながら、ペルーの食文化や国の歴史に触れる美味なる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

ランチセットの前菜「カウシータ」 出典:amtaro23さん

『前菜はカウシータという鶏肉を詰めたマッシュポテトサラダと、白身魚のスープ。カウシータはおせちの錦玉子のような食感の中に、みじん切りの胡瓜のシャキシャキしたフレッシュさが共存し、黄色唐辛子が全体の味をさりげなく引き締めている、未体験マッチングが素敵な一品。スープは魚醤の風味溢れエスニックな感じがした』(amtaro23さん)

ランチセットのメイン「キノット」 出典:ゆっきょしさん

『ペルー料理はこれまでに2軒のお店で頂きましたが、

どちらも優しい?味付けで、「これがペルー料理?」

と言った感じでしたので、このお店に伺う前は

「また、あれを食べるの!」と言うのが正直な話で……

このお店のモノは、しっかり目の味付けで凄〜く

美味しく完食させて頂きました!

ペルー料理は東京では人気ですし、2023年の

「ワールド・ベスト・レストラン50」の世界1位が

ペルー料理のお店で、全体でも4軒のお店が選ばれたと言う事を、

十二分に納得させて頂いたゆっきょしでありまする〜♪

これは、機会を作って南青山の本店にも

行かないといけませんね !』(ゆっきょしさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆YUYAY住所 : 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5FTEL : 050-5593-0453

