【ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ】10月11日 公開予定

ワーナー ブラザース ジャパンは、10月11日より公開予定の映画「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」について、初の映像となる特報を公開した。

本作の主人公アーサー(ホアキン・フェニックスさん)は、笑いのある人生は素晴らしいと信じ、都会の片隅でピエロメイクの大道芸人として細々と生きていた孤独で心優しい男─。しかし彼は歪なカリスマ《ジョーカー》へと衝撃の変貌を遂げる。

解禁された映像は、アーサーとハーリーン・クインゼル(通称ハーレイ・クイン/レディー・ガガさん)の出会いの場面から始まる。心優しい男から《悪のカリスマ》へと変貌を遂げたアーサーに対し、「私は誰でもない、あなたと違って何もしてない」と心情を明かすハーリーン・クインゼル。一見みすぼらしい2人が座る客席と、舞台上のピエロメイクを施したジョーカーとハーリーンが流麗なメロディーにのせてポスタービジュアル同様にダンスを踊る姿が映し出されていく。

トム・ジョーンズさんの「What the World Needs Now Is Love」にのせて、アーサー、そしてジョーカー、ハーリーンの妄想とも現実ともつかないシーンが連続し、映像の後半では、変化を問われたアーサーは「教えてやろう、もう俺1人じゃない」と答える。

また、特報の公開にあわせ、ジョーカーとしてのピエロメイクを施したアーサーが、ハーリーン・クインゼルとともにダンスをする姿を描いたポスタービジュアルに、【この世界は、ただの舞台】というコピーが新たに添えられている。

【映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』特報 2024年10月11日(金)公開】

