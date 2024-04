タカラトミーアーツから、ウォータースライダー型流しそうめんマシンの最新作「そうめんスライダー ポケットモンスター」が、2024年6月1日(土)より登場!

伝説のポケモン・レックウザをイメージした、迫力満点のウォータースライダー型流しそうめんマシンです☆

タカラトミーアーツ「そうめんスライダー ポケットモンスター」

価格:14,960円(税込)

発売日:2024年6月1日(土)予定

本体サイズ:W702×H566×D271mm

電池:単1形アルカリ乾電池3本使用(別売)

内容:本体、取り扱い説明書1部

対象年齢:15歳以上

販売店舗:全国の雑貨店、量販店、玩具専門店などの玩具売場ほか

タカラトミーアーツの、様々なギミック展開をしている「ウォータースライダー型流しそうめんマシン」シリーズ最新作として、「そうめんスライダー ポケットモンスター」が登場!

2013年に発売された「超ヒエヒエ 北極流しそうめん」から始まったタカラトミーアーツ“流しそうめんシリーズ”。

11周年目に突入したシリーズの中でもロングセラーとなっているのが、ウォータースライダー型の流しそうめんマシン「そうめんスライダー」です。

今回、この「そうめんスライダー」に、シリーズ初となる「ポケットモンスター」仕様の「そうめんスライダー ポケットモンスター」が登場します。

「そうめんスライダー ポケットモンスター」は伝説のポケモンであるレックウザをイメージしたスライダーとなっており、最上部に雲の中から現れたレックウザが目を引くデザインです。

レックウザはこのスライダー専用の新規造形で、レックウザの口から水が出て水流が作られるという構造になっています。

さらに雲の部分はそうめんを投入するプールになっており、麺をちょうど良い分量でスライダーに流すことができるように工夫がされています☆

また、「そうめんスライダー」ならではの水流を楽しめるパーツ、装着式のミニゲート「ピカチュウゲート」や「ウォーターホイール」も付属。

「ウォーターホイール」は、スライダーの水流で内部の水車が回転し、クワッス・ポッチャマ・コダックが左右に揺れるしかけ!

スライダーを流れるそうめんと共に、かわいらしい演出も楽しめます。

それぞれのパーツの動きや麺が駆け抜ける様子を眺めたり、“ここからここが麺を取ってよいゾーン”など、独自ルールのマーカーとしても使えたり、流しそうめんを盛り上げる付属パーツとして様々な楽しみ方ができます。

レックウザのかっこいいそうめんスライダーで、家族や仲間たちと楽しい流しそうめんパーティが出来るアイテムです☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon

2024年発売の新商品「ザ・そうめんスライダー」

価格:9,878円(税込)

発売日:2024年4月発売予定

楽しむシーンによって噴水部分のモードが切り替えられるそうめんスライダーです。

室内などで穏やかに噴水が楽しめる「ノーマルモード」と、びしょ濡れ覚悟の迫力ある大噴水が楽しめる「アウトドアモード」を搭載しています。

さらに別売りの水路を追加すれば、様々なコースをカスタムすることも可能です☆

ピカチュウたちの付属パーツでカスタマイズもできる、レックウザが迫力満点の流しそうめんマシン。

タカラトミーアーツ「そうめんスライダー ポケットモンスター」は、2024年6月1日(土)より、全国の雑貨店、量販店、玩具専門店などの玩具売場ほかにて販売開始です☆

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

