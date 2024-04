『MUSIClock with THE FIRST TIMES』にて、メインDJを務める山崎あみが、初の写真集『(タイトル未定)』(ワニブックス)を6月26日(水)に発売する。【写真】山崎あみの美脚ショット、ほか写真集カット【2点】2015年〜2022年、『ズームイン!!サタデー』(日本テレビ系)にお天気キャスターとしてレギュラー出演した山崎天あみ。’22年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM・毎週月曜〜木曜午前7時〜)のメインDJに。雑誌『with』専属モデルをはじめ、ドラマや映画などにも出演。

明るく軽やかな声と、様々なお笑い芸人との軽妙なやり取りで人気の山崎あみ。これまで『ズームイン!!サタデー』のお天気キャスターや、雑誌『with』の専属モデル、ドラマや映画など、様々なジャンルを経験してきた山崎だが、今回編集部からの熱烈オファーを受け、初の本格的なグラビア写真集に挑戦!身長170cmの抜群のスタイルを活かし、水着やランジェリーを含む様々なシチュエーションで撮影。恋人との温泉旅行を楽しむようなかわいらしい姿や、美脚を前面に押し出したセクシーな写真など、いろんな"あーみん"が収められている。いつもの親しみやすい笑顔はもちろん、今まで見たことのないカッコよさや、「美脚すぎる!」カットもあり、ファンならずとも大満足の1冊に仕上がっている。▼山崎あみ コメント普段はラジオを中心にお仕事をさせていただいているので、まさかの方向からのオファーで、お声がけいただいた時は「需要ありますか!?」とかなり驚きました。ただ、お話をいただいたからには全力で取り組みたかったので、今の私の全てを出し切っています。「作品撮りのようなテイスト」から「ありのままの姿」まで、幅広いシチュエーションで撮っていただきました。「どんな写真なら読者の皆様に楽しんでいただけるか?」と何度も打ち合わせを重ねてから挑み、カメラマンの西條さんは、肌の質感のリアルさを大切にしながら、この世のものとは思えないくらいとっても美しく撮ってくださり、スタイリストの大橋さんは「大人っぽすぎず可愛らしすぎない」天才的なバランスの衣装を用意してくださって、ヘアメイクの千葉さんは、ナチュラルだけど良い部分を丁寧に引き出してくださり、スタッフの皆様もポージングのご提案をしてくださって、最高のメンバーのお陰で、自分自身も驚きの美しい仕上がりになりました。ぜひたくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです。