ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2024年5月4日(土・祝)の「スター・ウォーズの日」を盛大にお祝いするため、全国各地でさまざまなイベントを開催!

また、世界中のファンが熱狂する究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」へのカウントダウンもスタートします。

今回は、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」のほか、進化を続ける「スター・ウォーズ」の世界を映画上映、イベント、カフェ、ポップアップショップ、商品で体験できる「スター・ウォーズの日」企画をまとめて紹介していきます☆

2024年5月4日「スター・ウォーズの日」まとめ

5月4日の「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが『スター・ウォーズ』の文化を祝い、映画を楽しむ日。

由来は、劇中の名台詞 “May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)の May the Force と May the 4th (5月4日)をかけた語呂合わせから来ています。

「スター・ウォーズセレブレーション ジャパン 2025」の開催を2025年4月に控えた2024年、そんな「スター・ウォーズの日」を盛大にお祝いするため、全国各地でさまざまなイベントが開催されます!

スター・ウォーズ・セレブレーション ジャパン2025

開催日:2025年4月18日〜4月20日

会場:幕張メッセ

チケット販売開始:2024年5月3日 朝8時

1977年に『スター・ウォーズ/新たなる希望』が全米で公開され、日本を始め世界中で社会現象を巻き起こし続けている『スター・ウォーズ』シリーズ。

日本の文化、そして黒澤明監督の作品から多くの影響を受け、今でもその創造のルーツは映画のみならず「スター・ウォーズ」シリーズ最新作へと脈々と受け継がれています。

そんな日本とも深い繋がりがある『スター・ウォーズ』の最大で究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション」が2025年春、17年ぶりに“日本”で開催されます!

ファン熱望の体験に溢れる3日間の祭典となるこのイベントでは、『スター・ウォーズ』最新情報の解禁や、没入型(イマーシブ)展示、インタラクティブなショー、特別上映に加え、限定グッズの販売やパネルディスカッション、セレブリティのサイン会、コスプレなどファン参加型のアクティビティが満載。

さらに海外からの豪華ゲストも集結します。

チケット販売は、公式サイトにて2024年5月3日朝8時より全世界で同時に開始されます。

横浜・みなとみらいエリア「STAR WARS DAY 2024 YOKOHAMA MINATOMIRAI」

場所:ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい・スカイビル・他みなとみらいエリア各所

期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月・祝)

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビルなど横浜・みなとみらいエリアの各施設にて、5月4日の「スター・ウォーズの日」を含むゴールデン・ウィーク期間中に、スター・ウォーズの世界を体感できるイベントや展示など様々なコンテンツが展開されます!

シリーズを象徴する映像や音楽を駆使し『スター・ウォーズ』の銀河へと誘うライティングショーをはじめ、キャラクターたちによるグリーティングやフォトスポット、特別展示などが登場し、『スター・ウォーズ』の世界観を堪能できます。

また、ワークショップやライトセーバー型バルーン配布、レゴ(R)プールなどのキッズアクティビティも登場。

さらに、最新グッズを販売するポップアップストアや、施設内を横断するスタンプラリーに加え、地域の高校吹奏楽部や消防音楽隊による Music Live など、『スター・ウォーズ』ファンはもちろん、家族や友だちと楽しめる様々なイベントが展開されます☆

MARK IS みなとみらい『スター・ウォーズ』シリーズ全9エピソード上映

場所:MARK IS みなとみらい 5階 「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」

期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月・祝)

「STAR WARS DAY 2024 YOKOHAMA MINATOMIRAI」の一環で、MARK IS みなとみらいでは、2024年4月26日にオープンする「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」にて、期間限定で『スター・ウォーズ』シリーズ全9エピソードを上映!

全スクリーン・全席で FLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audioを導入しており、「音と振動」を発生させるスピーカーが全ての椅子に内蔵されています。

椅子の枕や背部から発する「音と振動」により身体全体で音を感じることができ、『スター・ウォーズ』の迫力あるアクションや臨場感溢れる世界観を体感できます☆

全9作品を鑑賞した方は、特別な『スター・ウォーズ』ファンとして鑑賞認定証がもらえます。

『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)』25周年記念特別上映

公開期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月・祝)

チケット発売日:2024年4月26日 0:00〜

公開劇場:

・TOHOシネマズ すすきの

・TOHOシネマズ 仙台

・TOHOシネマズ 日比谷

・TOHOシネマズ 新宿

・TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

・グランドシネマサンシャイン池袋

・109シネマズ川崎

・ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

・イオンシネマみなとみらい

・横浜ブルク13

・TOHOシネマズ 海老名

・シネマイクスピアリ

・ユナイテッド・シネマ浦和

・シネマサンシャインららぽーと沼津

・ミッドランドスクエア シネマ

・中川コロナシネマワールド

・TOHOシネマズ 梅田

・TOHOシネマズ なんば

・TOHOシネマズ 二条

・TOHOシネマズ 西宮OS

・TOHOシネマズ 岡南

・広島バルト 11

・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

・熊本ピカデリー

・ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

販売場所:公開する全国25の劇場WEBサイト

1999年に公開され、今年劇場公開から25周年を迎える新三部作の一作目『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』を、「スター・ウォーズの日」の前日である2024年5月3日(金・祝)〜6日(月・祝)までの4日間限定で、全国25の劇場にて初の4K(字幕スーパー版)で特別上映!

入場者特典として、ここでしか手に入らない25周年記念オリジナル版の新ポスターが配布されます。

またシリーズ最新作、2024年6月5日(水)ディズニープラス独占配信『アコライト』の未解禁スペシャル映像も本作劇場限定で特別上映が決定!

25年前に『ファントム・メナス』を劇場で鑑賞した方も、当時観られなかった方も、4Kで帰ってきた大迫力の映像を楽しめます。

※入場者特典は数量に限りがあります

PARCO「STAR WARS G.W.COLLECTION」

期間:2024年4月26日(金)〜5月12日(日)

開催店舗::全国のPARCO17店舗(札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・静岡・松本・名古屋・心斎橋・広島・福岡・パルコヤ上野・サンエー浦添西海岸 PARCO CITY)

全国のPARCOにて、人気ブランドによるスペシャルアイテム販売のほか『スター・ウォーズ』関連グッズを販売する POP UP STORE や、 「スター・ウォーズの日」を記念した特別イベントなどが開催されます!

また、PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷 PARCO 4F) では世界各地のアーティストたちによる展覧会 「STAR WARS EXHIBITION “PASSION STRENGTH POWER”」を同時期に開催。

『スター・ウォーズ』シリーズに結び付く PASSION/STR ENGTH/POWER をテーマに、佃弘樹、ジェームス・ジャービス、大平龍一、空山基、ダニエル・アーシャムなど、世界各国のアーティスト13名が、様々な『スター・ウォーズ』のキャラクターたちを表現するアートプロジェクトです。

※「STAR WARS EXHIBITION “PASSION STRENGTH POWER”」は渋谷 PARCO(4月2 日〜5月13日)、心斎橋 PARCO(5月17日〜6月3日)にて開催。

「STAR WARS」OH MY CAFÉ

期間:2024年4月20日(土)〜 6月9日(日)

場所:東京スカイツリー 東京ソラマチ

東京スカイツリー内の東京ソラマチに、「スター・ウォーズの日」を記念したスペシャルカフェ「STAR WARS」OH MY CAFÉ が期間限定でオープン!

メニューは、2020年に開催された「STAR WARS」OH MY CAFE で人気NO.1だった、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒 (エピソード 7)』で「レイ」が食べていたポーションパンがパワーアップして登場。

『スター・ウォーズ』の世界観が落とし込まれた店内で、作品やキャラクターをイメージしたお食事とドリンクを楽しめます☆

大阪コミコン2024「スター・ウォーズの日」

期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)

場所:インテックス大阪

インテックス大阪にて開催される「大阪コミックコンベンション 2024」に、『スター・ウォーズ』シリーズにも出演するマッツ・ミケルセン、テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガンの豪華俳優陣3名が登場!

3名とも期間中全ての日程で来場予定です。

また、当日は会場にて写真撮影会およびサイン会等も開催予定。

「スター・ウォーズの日」当日を豪華キャストと一緒に過ごせるまたとない機会になっています☆

ディズニー・チャンネル「スター・ウォーズ」関連作品特別編成放送

2024年5月4日(土)には「スター・ウォーズの日」を記念して、ディズニージュニアとディズニー・チャンネルにて、若きジェダイたちの大冒険を描くアニメーション・シリーズ『スター・ウォーズ:ヤング・ジェダイ・アドベンチャー』を特別編成で放送!

ディズニージュニアでは、「ヤング・ジェダイ・アドベンチャー ドキドキどようび」を14:00〜16:00の時間帯に放送。

チャンネル初放送エピソード4話が一挙放送されます。

ディズニー・チャンネルでは、7:00〜10:00の時間帯でゴールデン・ウィーク特集が6話連続で放送されます。

ディズニーストア「スター・ウォーズの日」限定グッズ

発売日:2024年4月26日(金)より順次発売予定

販売店舗:ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jp ・ディズニーフラッグシップ東京

ディスニーストアでは「スター・ウォーズの日」を記念して、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」ロゴが入ったTシャツやキャップ、『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード 1)』25周年関連グッズなどを発売。

オーダーメイドシリーズ「D-Made」には、『スター・ウォーズ』関連の新規アートを追加し、Tシャツやトートバッグなどと組み合わせて欲しいグッズをデザインすることができます。

さらに、ディズニーフラッグシップ東京では「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2024」ロゴの無料プリントキャンペーンや特別イベントも予定されています☆

レゴ(R)スター・ウォーズ ミレニアム・ファルコン

レゴ(R)スター・ウォーズ ミレニアム・ファルコン(75375)は、『スター・ウォーズ』旧三部作の世界に浸れるディスプレイ用組み立てモデル。

ジェダイのように研ぎ澄まされた集中力で『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード 4)』の伝説的な宇宙船を細部まで精巧に再現できます。

銀河を縦横無尽に駆けめぐるミレニアム・ファルコンの躍動感を伝えるために特別開発された専用スタンドにネームプレートと、レゴ スター・ウォーズ25周年特製ブロックと一緒に飾れば、懐かしい思い出が一挙に蘇ります。

難度の高い組み立てにチャレンジできるレゴ スター・ウォーズシリーズの大人向けセットです☆

Happyくじ/STAR WARS『マンダロリアン』

発売日:2024年5月4日(土)より順次発売予定

販売店舗:全国のファミリーマート、ローソンなど

ついに銀河の彼方から「マンダロリアン」たちが Happyくじに登場!

「マンダロリアン」や「グローグー」のフィギュアをはじめ、マンダロリアンサーガをコレクションできるグッズが展開されています。

5月4日の「スター・ウォーズの日」から全国のファミリーマート、ローソンなどで販売開始です☆

「スター・ウォーズ」関連映像作品購入でステッカープレゼント

開始日:2024年4月15日(月)

『スター・ウォーズ』対象商品(一部を除くすべての4K UHD MovieNEX・MovieNEX・4K UHD・ブルーレイ・DVD)を購入された方に、〈スター・ウォーズ・セレブレーション ジャパン〉のロゴステッカーをプレゼント!

※店頭の特典がなくなり次第終了です

「スター・ウォーズ オリジナル・サウンドトラックCD カタログキャンペーン」

期間:2024年4月26日(金)0:00〜特典配布終了まで

キャンペーン対象商品例:

・『スター・ウォーズ エピソード 1/ファントム・メナス オリジナル・サウンドトラック』

・『スター・ウォーズ エピソード 2/クローンの攻撃 オリジナル・サウンドトラック』

・『スター・ウォーズ エピソード 3/シスの復讐 オリジナル・サウンドトラック』

・『スター・ウォーズ エピソード 4/新たなる希望 オリジナル・サウンドトラック』

・『スター・ウォーズ エピソード 5/帝国の逆襲 オリジナル・サウンドトラック』

・『スター・ウォーズ エピソード 6/ジェダイの帰還 オリジナル・サウンドトラック』

「スター・ウォーズ オリジナル・サウンドトラック CD カタログキャンペーン」の開催が決定!

キャンペーン対象商品を購入の方は、先着で歴代のポスターアートを使用したアナザージャケット写真がもらえます。

学研「ハイ・リパブリック」シリーズ

種類:

「スター・ウォーズ ハイ・リパブリック:イントゥ・ザ・ダーク」上巻・下巻

「スター・ウォーズ ハイ・リパブリック:アウト・オブ・ザ・シャドウズ」上巻・下巻

「スター・ウォーズ ハイ・リパブリック:ミッドナイト・ホライズン」上巻・下巻

スカイウォーカー・サーガからさかのぼること200年、ジェダイ黄金期を描いた「ハイ・リパブリック」シリーズ。

おもに10代のジェダイや登場人物を中心に、彼らが戦いの中で直面する問題に悩み、迷いながら成長していく青春群像劇です。

魅力的で共感のできる等身大のジェダイたちがたくさん登場する新世代向けの新たな『スター・ウォーズ』を楽しめます☆

「マンダロリアン」マンガ化

全世界を熱狂させるスター・ウォーズ TV ドラマシリーズ『マンダロリアン』が月刊ビッグガンガンにて待望のマンガ化!

圧倒的な画力と作品愛でスター・ウォーズギャラクシーを描くのは『スパイダーマン:偽りの赤』を担当し、海外でも人気の大沢祐輔氏。

ルーカスフィルム全面監修の本作は、映像では気付きにくかったた点や見逃してしまったポイントもしっかりと補足しているので、コレクターアーカイブとしても必読です!

ベスカー風のロゴをあしらった単行本は現在2巻まで発売中。

スクウェア・エニックス月刊ビッグガンガンにて好評連載中です☆

ディズニープラス スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』

配信開始:2024年6月5日(水)〜

配信場所:ディズニープラスで初回2話独占配信

光の時代に、闇が生まれる―。

エピソード1『スター・ウォーズ/ファントム・メナス』の100年前、無数のライトセーバーが光瞬くジェダイの黄金期を舞台に、銀河に忍び寄る<ダークサイド>誕生の謎に迫るオリジナルドラマシリーズです。

多くのジェダイたちが教えを説き、平和に包まれていた“光”の時代に、ある日突然、一人のジェダイが殺害されます。

黒いマスクでナイフを振り回す彼女は一体何者か。

色とりどりのライトセーバーが交錯する、壮大なハードアクション・スリラーを楽しめるシリーズです☆

ディズニープラス スター・ウォーズ短編アニメーション『スター・ウォーズ:テイルズ・オブ・エンパイア』

配信開始:2024年5月4日(土)〜

配信場所:ディズニープラスで独占配信

ナイトシスターの「モーガン・エルズベス」と、元ジェダイの「バリス・オフィー」

異なる道を歩む二人の戦士たちを通して、恐るべき銀河帝国、そして暗黒面へと続く運命を描く全6話の短編アニメーションです。

「アソーカ・タノ」と「ドゥークー伯爵」を追った第1シーズン『テイルズ・オブ・ジェダイ』と同様、主人公たちの若き日、これまで語られることのなかった物語が描かれています。

「スローン大提督」や、「グリーヴァス将軍」、「ダース・ベイダー」などお馴染みのレジェンドたちの登場にも注目です☆

2025年春に、17年ぶりに日本で開催される『スター・ウォーズ』の最大で究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション」

そんな祭典へのカウントダウン、そして5月4日の「スター・ウォーズの日」を盛り上げるべく、全国で様々なイベントが開催されます。

2024年5月4日「スター・ウォーズの日」に向けて順次開催される「スター・ウォーズの日」企画の紹介でした☆

