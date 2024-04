STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトが10日、オープンしました。

公式サイトのアーティスト一覧には、TOKIOや嵐、Hey! Say! JUMPなどのアーティスト写真が並んでいますが、唯一イラストを使用しているのが、KinKi Kidsです。

以前、使用していたアーティスト写真を思わせる手描き感あふれるイラストとなっており、足元には堂本剛さんのイニシャルである“TとD”、堂本光一さんのイニシャルである“KとD”の文字も描かれています。3月31日をもって堂本剛さんは事務所を退所しましたが、KinKi Kidsの解散は考えていないと発表していました。

さらに公式サイトでは、STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト14組が出演する予定のライブ『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』の演出を、嵐の松本潤さん、SUPER EIGHTの大倉忠義さんが担当することも発表されました。ライブは、4月10日に東京ドームで、5月29日・30日に京セラドーム大阪で開催されるということです。