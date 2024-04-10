５人組グループ・嵐が１０日早朝、所属のＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの公式サイト内で、メンバー５人による新会社の設立を発表した。午後には公式のＸ（旧ツイッター）でも同様の発表を行い、英語バージョンも追加。世界に向けても嵐の新会社をアピールした。

【以下、英語バージョンの発表全文】

Ｗｅ，ｔｈｅ ｆｉｖｅ ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ＡＲＡＳＨＩ， ａｒｅ ｐｌｅａｓｅｄ ｔｏ ａｎｎｏｕｎｃｅ ｔｈｅ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ ｏｆ ｏｕｒ ｏｗｎ ｃｏｍｐａｎｙ．

Ｗｅ ｄｅｂｕｔｅｄ ｉｎ １９９９， ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｙｅａｒ ２０２４ ｍａｒｋｉｎｇ ｏｕｒ ２５ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ａｎｄ ａｌｌ ｏｆ ｕｓ ｎｏｗ ｉｎ ｏｕｒ ４０ｓ， ｓｏ ｗｅ ｗａｎｔ ｔｏ ｔａｋｅ ｍｏｒｅ ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ ａｎｄ ｍａｋｅ ｄｅｃｉｓｉｏｎｓ ｍｏｒｅ ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｌｙ ｔｈａｎ ｅｖｅｒ ｂｅｆｏｒｅ． Ａｂｏｖｅ ａｌｌ， ｗｅ ｗａｎｔ ｔｏ ｆｅｅｌ ｃｌｏｓｅｒ ｔｏ ｏｕｒ ｆａｎｓ ｗｈｏ ｓｕｐｐｏｒｔ ｕｓ ｅｖｅｒｙ ｄａｙ． Ｗｉｔｈ ｔｈｅｓｅ ｔｈｏｕｇｈｔｓ ｉｎ ｍｉｎｄ， ｔｈｅ ｆｉｖｅ ｏｆ ｕｓ ｄｉｓｃｕｓｓｅｄ ｏｖｅｒ ａｎｄ ｏｖｅｒ ａｇａｉｎ ａｎｄ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ｔｈｉｓ ｎｅｗ ｃｏｍｐａｎｙ．

Ｔｈｅｒｅ ａｒｅ ｌｉｍｉｔｓ ｔｏ ｗｈａｔ ｗｅ ｃａｎ ｄｏ ａｌｏｎｅ， ｂｕｔ ｗｅ ｈｏｐｅ ｔｈａｔ ｗｅ ｃａｎ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｏ ｍａｋｅ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｈｅｌｐ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔａｆｆ ｗｅ ｈａｖｅ ｗｏｒｋｅｄ ｗｉｔｈ ｕｐ ｔｏ ｔｈｉｓ ｐｏｉｎｔ．

Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｙｏｕｒ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｓｕｐｐｏｒｔ ｏｆ ＡＲＡＳＨＩ．