2024年4月26日(金)から、横浜・みなとみらいエリアにて『スター・ウォーズ』のプロモーションイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」を開催!

期間中は、ランドマークプラザやMARK IS みなとみらいに展示やポップアップストア、スタンプラリーや装飾などが登場。

5月4日の「スター・ウォーズの日」を含むゴールデンウィーク期間に、横浜・みなとみらいエリア全体で『スター・ウォーズ』の世界観を楽しめるイベントです☆

横浜・みなとみらい「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」

期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月・祝)

場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビル、横浜市役所、グランモール公園、桜木町駅周辺

主催:三菱地所プロパティマネジメント株式会社、株式会社横浜スカイビル

協力:ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

特別協力:横浜市

横浜・みなとみらいエリアにて、『スター・ウォーズ』のプロモーションイベントを開催。

1977年の映画全米公開以来、世代を超えて人々をつなぐ物語として世界中で愛されてきた「スター・ウォーズ」は、さらなる進化を続け、新たな物語、新たな商品、体験をファンに届けています。

2024年は、映画『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』の公開から25周年。

また、5月4日は、「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」というスター・ウォーズの名台詞にちなんで、世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日である「スター・ウォーズの日」として、記念日に制定されています。

横浜・みなとみらいエリアの各施設でも、5月4日を含むゴールデンウィーク期間中に、『スター・ウォーズ』を体感できる様々なイベントや展示などのコンテンツを楽しめます☆

ライティングショー

場所:ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア

映像放映時間:7:00〜24:00(予定)

特別演出:15:00〜23:00(毎時00分/30分)

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアでは、「スター・ウォーズ」歴代シリーズの名シーンを、迫力の映像と音楽で楽しめるライティングショーが開催されます。

様々な光で彩られたライティングショーが、世代を超えてあらゆるゲストを、スター・ウォーズの銀河の世界へと誘います。

また、会場では「スター・ウォーズ」商品の「ガチャ」(カプセルトイ)も設置し、一部商品は先行販売されます。

ランドマークプラザ館内装飾

ランドマークプラザ3階の風の灯台には「ヨーダ」の像が登場。

さらに、『スター・ウォーズ』シリーズ全映画作品の歴代ポスターや、パネルフォトスポットなど館内で様々な装飾を満喫できます☆

STAR WARS POP UP STORE

場所:ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエア

期間:2024年4月27日(土)〜5月6日(月・祝) 10:00〜20:00

ランドマークプラザの1階に、「スター・ウォーズ」グッズが集うポップアップストアが期間限定オープン!

Tシャツやトートバッグなどのアパレル雑貨を始め、フィギュアやスマホ関連グッズなど、オリジナルの『スター・ウォーズ』デザイングッズをバラエティ豊かに揃えています☆

※4月30日(火)〜5月2日(木) 11:00〜20:00 / 5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝) 10:00〜21:00に時間が変更されます。

『スター・ウォーズ』全9エピソード特別上映

期間:2024年5月3日(金)〜5月6日(月)

場所:MARK IS みなとみらい 5階「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」

4月26日にオープンする「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」にて、スター・ウォーズ映画シリーズ『エピソード1〜9』まで全9作品を一挙上映!

全スクリーン・全席がFLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audioを導入しており、「音と振動」を発生させるスピーカーが全ての椅子に内蔵されています。

椅子の枕や背部から発する「音と振動」により身体全体で音を感じることができ、『スター・ウォーズ』の迫力あるアクションや臨場感溢れる世界観を体感することができます。

さらに、全9エピソードを鑑賞した方は、特別なスター・ウォーズ ファンの証として認定証がもらえます☆

レゴ(R) ブロック

場所:MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

時間:10:00〜18:00

レゴ(R)ブロックプール対象年齢:4歳以上

MARK IS みなとみらい1階 グランドガレリアに、レゴ(R)ブロックで制作された3Dモデルの「R2-D2」と「BB-8」などお馴染みのキャラクターが登場!

子どもたちが遊べるレゴ(R)ブロックやレゴ(R)プールも設置され、『スター・ウォーズ』が大好きなファンも、これから好きになる人も楽しめる空間が出現します。

MARK IS みなとみらい アクティビティ

MARK IS みなとみらいでは、ほかにも様々なアクティビティが登場します!

開催まであと1年に迫った「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」を記念し、イベントへの期待や意気込みを書き込むメッセージアートが設置されます。

また、2024年4月27日(土)〜4月29日(月・祝)の期間、10:00〜18:00の時間帯で、ワークショップを開催。

2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)の10:00〜18:00の時間帯では、ライトセーバー型バルーンが配布されます☆

POP UP STORE「Happyくじ/STAR WARS『マンダロリアン』in みなとみらい」

場所:MARK IS みなとみらい B4階 イベントスペース

期間:2024年4月27日(土)〜5月6日(月・祝) 10:00〜20:00

人気キャラクターのオリジナルグッズが必ず当たるHappyくじのPOP UP STOREが期間限定オープン!

会場では、2024年5月4日(土・祝)のスター・ウォーズの日より発売開始となる「Happyくじ/STAR WARS『マンダロリアン』」が販売されます。

スター・ウォーズ スタンプラリー

期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月・祝)

開催施設:ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい

ステッカー配布場所:MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいの両施設でスター・ウォーズ スタンプラリーを開催。

スタンプラリーイベントでは、両施設の4箇所にポイントが設置されます。

全てのスタンプをコンプリートした方は、イベント限定のオリジナルステッカーがもらえます☆

スカイビル『スター・ウォーズ:ビジョンズ』特別展示

場所:スカイビル 10階他

期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月・祝)

時間:10:00〜23:00

スカイビルでは、世界最高峰のクオリティを誇る作品を送り出してきたアニメ制作会社が手掛けた短編集『スター・ウォーズ:ビジョンズ』の特別展示を展開。

日本のアニメクリエーターたちの“ビジョン”を通して描かれた9つの短編アニメーションシリーズ『スター・ウォーズ:ビジョンズ』の特別展です。

コンセプトアートなど、制作の舞台裏に迫るシリーズ原作ジョージ・ルーカスの創造のルーツ<日本文化>をテーマに、他では見られない特別な『スター・ウォーズ』アイテムの数々が、スカイビルに登場します。

また、館内各所にフォトスポットが設置されます☆

グランモール公園『スター・ウォーズ』フォトスポットウォール

場所:グランモール公園

期間:2024年5月3日(金・祝)〜6日(月・祝)

グランモール公園に『スター・ウォーズ』の主要キャラクターに扮するコスチュームファンが大集合するフォトスポットが登場!

大きな3つのフォトパネルが設置されます。

JR桜木町駅前広場 MUSIC LIVE

場所:JR桜木町駅前広場

開催日:2024年5月4日(土・祝)

「スター・ウォーズの日」に合わせて、地域の消防音楽隊と高校吹奏楽部を招いて特別なMUSIC LIVEを開催!

地域の音楽隊によって奏でられる特別な演奏で、「スター・ウォーズの日」を盛り上げます☆

横浜市役所

2024年5月3日(金)〜5月5日(日)に横浜市役所で開催される『わくわく!こどもデー』と連携した親子向け企画や、市役所の大型ビジョンでの特別映像の放映が実施されます。

桜木町駅周辺にも様々な『スター・ウォーズ』の装飾が登場し、横浜・みなとみらいエリアを盛り上げます☆

『スター・ウォーズ』グリーティング

場所:スカイビルやグランモール公園など、横浜・みなとみらいエリアの各所

期間:2024年5月3日(金)〜5月5日(日)

『スター・ウォーズ』の人気キャラクターたちが、各施設に登場!

一緒に記念写真を撮り、「スター・ウォーズの日」を盛り上げます。

5月4日の「スター・ウォーズの日」に合わせ、横浜・みなとみらいエリアでプロモーションイベントを実施。

ライティングショーや特別上映、グリーティングなど、横浜・みなとみらいエリア全体で楽しめる企画が盛りだくさんのイベントです。

「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」は、2024年4月26日(金)から5月6日(月・祝)の期間、横浜・みなとみらいエリアで開催です☆

TM & © Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved

©2024 The LEGO Group.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 没入型のライティングショーやスタンプラリー、グリーティングも!横浜・みなとみらい「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」 appeared first on Dtimes.