¥ì¥Í¡¼¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬¡¼¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Ë¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡¡ÊÆ¥ª¥¹¥«¡¼½÷Í¥¥ì¥Í¡¼¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬¡¼¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ»ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤¬£¹ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡×Âè£´ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡§¥Þ¥Ã¥É¡¦¥¢¥Ð¥¦¥È¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ï¡¢±Ñºî²È¥Ø¥ì¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë£²£°£±£´Ç¯¤ÎÆ±Ì¾¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¡Ö£Ô£ï¡¡£Ì£å£ó£ì£é£å¡¡¥È¥¥¡¦¥ì¥¹¥ê¡¼¡×¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥â¥ê¥¹´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÌ¤Ë´¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤¬ÍÄ¤¤»Ò¶¡£²¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¡£Á°ºî¤Ç¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤·¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥À¡¼¥·¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥À¥ó¤ÇÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç»àË´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÀßÄê¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°ºî¤Ç¤ÏÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¸µ¥«¥ì¤ÇÊÔ½¸Ä¹¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬¼Â¤ÏÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤â¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£Æ±Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤ä¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹°å»ÕÌò¤Î¥¨¥Þ¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡×¡Ê£°£±Ç¯¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ËÂ³¤¡¢£°£´Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡¡¤¤ì¤½¤¦¤Ê¤ï¤¿¤·¤Î£±£²¤«·î¡×¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡¡¥À¥á¤Ê»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¥â¥Æ´ü¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¤ÇÁí³Û£·²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£µ£³²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¿·ºî¤Ï£²£µÇ¯£²·î¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î»þ´ü¤ËÀ¤³¦Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£