BOYNEXTDOORが、4月15日に発売する2nd EP『HOW?』のトラックスポイラー映像をHYBE LABELS YouTubeチャンネルにて公開した。

映像内では、同EPに収録される7曲のうち、タイトル曲「Earth, Wind & Fire」の英語バージョンを除いた6曲の音源の一部が公開されている。メンバーがストリーミングサービスで各トラックを選曲すると音が流れてくる映像で構成。様々な場所を背景に、楽曲の雰囲気に合う絵文字や手書きの歌詞などが表示される。

タイトル曲「Earth, Wind & Fire」は、愛を地、風、火のような自然に例えた楽曲。思い通りにならない愛に揺れ動く心情を歌っている。トラックスポイラー映像に含まれた<どうして君は思い迷い 僕のことを複雑に考えるんだ/あれこれと計算しないでsay yes>という歌詞から、切ない心情を垣間見ることができる。

最初のトラックの「OUR」は、緊張してわくわくする初デートを軽快に描いたヒップホップ曲。喧嘩と仲直りを繰り返す恋人の姿を記憶喪失症(Amnesia)になぞらえて表現した「Amnesia」では、叙情的なギターリフとリズム感のあるドラムビートが独特な雰囲気を醸し出している。

「Solet's go see the stars」は、恋に落ちた2人の夜のデートをロマンチックに描いたロックベースのシンセポップ曲に。「l i f e i s c o o l」は、6人の若者が集まって愛と人生について話す姿を描き、作詞作曲に参加したJAEHYUN、TAESAN、WOONHAKが、メンバーの実際のキャラクターや魅力を反映させた“メンバー別オーダーメードパート”を収録。

最後のトラックの「Dear.MyDarling」は、レトロでビンテージなサウンドのロックバラードで、愛した相手の幸せを願う気持ちを短い手紙を送るように表現したという。また、JAEHYUN、TAESAN、WOONHAKは、タイトル曲を含めた5曲の作詞作曲に参加している。

なお、発売当日の20時には、MnetとM2 YouTubeチャンネルでカムバックショー『BOYNEXTDOOR TONI3HT』が同時放映される。

(文=リアルサウンド編集部)