<麦ノ秋音楽祭2024 #Harvest>が5月11日(土)および12日(日)、埼玉・COEDOクラフトビール醸造所屋外グラウンドエリアおよび醸造所内で開催される。同フェスにギターブランドGibsonプロデュースによる“Gibson Lager Stage”が登場、4組のライブ&セッションが実施されることが決定した。4組の豪華ギブソン・プレイヤーズが<麦ノ秋音楽祭2024 #Harvest>に登場だ。初日5月11日には、メインステージ“Ale Stage”への出演が決定しているCaravanと村松拓(Nothing’s Carved In Stone/とまとくらぶ)がデュオで登場。ここでしか観られないセッションが届けられるほか、3rdアルバム『Daydreams』のリリースを控えたMichael Kanekoも同日、“Gibson Lager Stage”に出演。チルなヴァイヴスで会場のムードを盛り上げる。

■<麦ノ秋音楽祭2024 #Harvest>

5月11日(土) COEDOクラフトビール醸造所屋外グラウンドエリアおよび醸造所内

open8:00(キャンプエリア) / open10:00(ライブエリア) / start11:00(予定)

5月12日(日) COEDOクラフトビール醸造所屋外グラウンドエリアおよび醸造所内

open10:00(ライブエリア) / start11:00(予定)

〒355-0008 埼玉県東松山市大谷1352



▼5月11日(土)出演アーティスト

【エールステージ】

・Caravan

・田島貴男(Original Love)

・とまとくらぶ(山田将司 × 村松拓)

・浜崎貴司(FLYING KIDS)

・ホリエアツシ(ストレイテナー)

・MONKEY MAJIK

【Gibson Lager Stage】

・Caravan × 村松拓(Nothing’s Carved In Stone)

・Michael Kaneko



焚き火ライブ for キャンプ客限定(当日発表・シークレット)



▼5月12日(日)出演アーティスト

【エールステージ】

・井上竜馬(SHE’S) × 藤井怜央(Omoinotake)

・坂本美雨 × 関口シンゴ × U-zhaan

・Jane Jade (藤原さくら × 優河)

・Name the Night

・Hikaru

・ROCKIN’ QUARTET(大木伸夫(ACIDMAN) / ホリエアツシ(ストレイテナー) / 山田将司(THE BACK HORN) / 村松拓(Nothing's Carved In Stone) / TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU) / 内澤崇仁(androp) / NAOTO QUARTET)

【Gibson Lager Stage】

・関口シンゴ Special guest 藤原さくら

・佐々木亮介&アオキテツ(a flood of circle)



▼チケット(税込)

●※入場券:小学生以下無料(要保護者同伴)

・2日通し入場券(20歳以上):15,000円(COEDOビールチケット2枚付き)

・2日通し入場券(中学生-19歳):4,000円(ソフトドリンクチケット2枚付き)

・1日入場券(20歳以上)8,000円:(COEDOビールチケット1枚付き)

・1日入場券(中学生-19歳):2,000円(ソフトドリンクチケット1枚付き)

●キャンプチケット(場内駐車場付き)

・こじんまりキャンプ:区画3m×4m +場内駐車場2日間 8,000円

・ひろびろキャンプ:区画6m×7m +場内駐車場2日間 12,000円

・ひろびろキャンプ(森の中エリア):フリーエリア +場内駐車場2日間 15,000円

●手ぶらでキャンプエリア宿泊(COEDOビール飲み放題付き)

・2名宿泊用:DOD ワンポールテントRX(M)宿泊 宿泊料金1張 30,000円

・4名宿泊用:DOD ヤドカリテント宿泊 宿泊料金1張 60,000円

・6名宿泊用:DOD ワンポールテント(L)宿泊 宿泊料金1張 \90,000円

※手ぶらでキャンプをご利用の方は2日通し券が別途必要です。1日券ではご利用できません。

●場外駐車場チケット

・場外駐車場(1日利用) 2,000円

https://eplus.jp/muginotokiongakusai/

■麦ノ秋音楽祭 × Gibson アニバーサリーエール スペシャルエディション brewed by COEDO BREWERY

スペック:アルコール分 4.0%

仕様:瓶

内容量:333ml

※醸造所の畑で収穫した大麦を一部使用した<麦ノ秋音楽祭>をより楽しむために作られた特別なエール。ホップの代わりにエナジードリンクでも使われるマカとオレンジピール、レモングラス、ローズマリーを使用して苦味をなくした飲みやすいエールです。



関連リンク

◆<麦ノ秋音楽祭> オフィシャルサイト

◆<麦ノ秋音楽祭> オフィシャルTwitter

◆<麦ノ秋音楽祭> オフィシャルInstagram

◆COEDO | コエドブルワリー オフィシャルTwitter

2日目5月12日には、それぞれ別形態で“Ale Stage”に出演するOvallの関口シンゴと藤原さくらが、スペシャルセッションを披露する。互いをリスペクトする二人の共鳴に期待が高まるところだ。また同日には、a flood of circleより佐々木亮介(Vo, G)とアオキテツ(G)が出演。アコースティックセットでa flood of circleの楽曲を奏でるレアなステージが展開される。さらに、2024年にブランド創立から130周年を迎えるGibsonを祝して、<麦ノ秋音楽祭>のスペシャルエール“音ト鳴(おととなり)brewed by COEDO BREWERY”とGibsonのコラボレーション特別仕様ラベルが会場にて数量限定販売される。ライブペインティングパフォーマー近藤康平氏による描き下ろしイラストを使用したスペシャルエディションとなるものだ。