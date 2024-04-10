■＜麦ノ秋音楽祭2024 #Harvest＞



5月11日(土) COEDOクラフトビール醸造所屋外グラウンドエリアおよび醸造所内open8:00(キャンプエリア) / open10:00(ライブエリア) / start11:00(予定)5月12日(日) COEDOクラフトビール醸造所屋外グラウンドエリアおよび醸造所内open10:00(ライブエリア) / start11:00(予定)〒355-0008 埼玉県東松山市大谷1352▼5月11日(土)出演アーティスト【エールステージ】・Caravan・田島貴男(Original Love)・とまとくらぶ(山田将司 × 村松拓)・浜崎貴司(FLYING KIDS)・ホリエアツシ(ストレイテナー)・MONKEY MAJIK【Gibson Lager Stage】・Caravan × 村松拓(Nothing’s Carved In Stone)・Michael Kaneko焚き火ライブ for キャンプ客限定(当日発表・シークレット)▼5月12日(日)出演アーティスト【エールステージ】・井上竜馬(SHE’S) × 藤井怜央(Omoinotake)・坂本美雨 × 関口シンゴ × U-zhaan・Jane Jade (藤原さくら × 優河)・Name the Night・Hikaru・ROCKIN’ QUARTET(大木伸夫(ACIDMAN) / ホリエアツシ(ストレイテナー) / 山田将司(THE BACK HORN) / 村松拓(Nothing's Carved In Stone) / TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU) / 内澤崇仁(androp) / NAOTO QUARTET)【Gibson Lager Stage】・関口シンゴ Special guest 藤原さくら・佐々木亮介＆アオキテツ(a flood of circle)▼チケット(税込)●※入場券：小学生以下無料(要保護者同伴)・2日通し入場券(20歳以上)：15,000円(COEDOビールチケット2枚付き)・2日通し入場券(中学生-19歳)：4,000円(ソフトドリンクチケット2枚付き)・1日入場券(20歳以上)8,000円：(COEDOビールチケット1枚付き)・1日入場券(中学生-19歳)：2,000円(ソフトドリンクチケット1枚付き)●キャンプチケット(場内駐車場付き)・こじんまりキャンプ：区画3m×4m ＋場内駐車場2日間 8,000円・ひろびろキャンプ：区画6m×7m ＋場内駐車場2日間 12,000円・ひろびろキャンプ(森の中エリア)：フリーエリア ＋場内駐車場2日間 15,000円●手ぶらでキャンプエリア宿泊(COEDOビール飲み放題付き)・2名宿泊用：DOD ワンポールテントRX(M)宿泊 宿泊料金1張 30,000円・4名宿泊用：DOD ヤドカリテント宿泊 宿泊料金1張 60,000円・6名宿泊用：DOD ワンポールテント(L)宿泊 宿泊料金1張 \90,000円※手ぶらでキャンプをご利用の方は2日通し券が別途必要です。1日券ではご利用できません。●場外駐車場チケット・場外駐車場(1日利用) 2,000円https://eplus.jp/muginotokiongakusai/