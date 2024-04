【「Oddsparks: An Automation Adventure」早期アクセス版】4月24日 配信価格:未定

THQ Nordic Japanは、Windows用自動化/リアルタイムストラテジー「Oddsparks: An Automation Adventure(オッドスパークス:オートメーション アドベンチャー)」早期アクセス版の配信を4月24日よりSteamにて開始する。価格は未定。また、早期アクセス版の日本語サポートも決定した。

「Oddsparks: An Automation Adventure」は工場自動化・世界探索ゲーム。「Steam Nextフェス:2024年2月」の「街づくり」・「自動化」・「資源管理」の3部門で3位を獲得している。今回、日本ユーザーのウィッシュリストへの登録により、日本語対応が実現することとなった。

本作では、自動で動くワークショップを設計して、へんてこで可愛いSparksたちにいろんなものを作らせたり運んだりさせることができる。ソロプレイや協力プレイでSparksを率いて戦い、奇妙なファンタジー世界を探検し、古代から秘められたSparksの謎を解き明かしていく。

【Oddsparks: An Automation Adventure // Teaser Trailer】

なお、Steamにて無料体験版も配信されている。

□「『Oddsparks: An Automation Adventure』体験版」のページ

