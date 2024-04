◆NCT DREAM・ATEEZら「SUMMER SONIC 2024」登場

【モデルプレス=2024/04/10】グローバルボーイズグループのJO1(ジェイオーワン)とINI(アイエヌアイ)らが、8月17、18日に千葉県・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ、大阪府・万博記念公演にて行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」(以下、サマソニ)に出演することが決定。17日の大阪公演、18日の東京公演に出演する。今回、第3弾追加アーティストとして各ジャンルでアジアから世界へ、グローバルな活躍を誇るアーティスト8組が発表。⾔わずと知れた⽇本を代表するロックバンドのGLAYが、8月17日の東京公演に出演が決定した。デビュー30周年を迎えるメモリアルイヤーとなる今年、夏フェスへの出演は、バンドの歴史上今回が初となる。2024年2⽉のQUEEN + ADAM LAMBERT来⽇公演の札幌でのスペシャルゲストとしてのライブも記憶に新しい中、真夏の幕張ではどんな景⾊を⾒せてくれるのか。

◆JO1・INIら「SUMMER SONIC 2024」決定

◆「SUMMER SONIC 2024」出演アーティストラインナップ

8月17日の東京公演、18⽇の⼤阪公演に出演するのは、多国籍なメンバー構成が魅⼒の次世代グローバルグループNCTの派⽣ユニットとして絶⼤な⼈気を誇る男性7人組ダンス&ボーカルグループ・NCT DREAM(エヌシーティードリーム)、さらに国内外のアーティストとのコラボレーションや、作曲、作詞、ダンスの振付まで⼿掛けるマルチな才能が魅⼒のトリリンガルソロアーティスト・NOAが決定。そして8月17日の⼤阪公演、18⽇の東京公演には、昨年12⽉にリリースされたアルバムが⽶Billboardのメインチャートで1位を獲得、K-POPボーイズグループでは初のCoachella出演も話題の8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が登場する。2019年社会現象を起こした⽇本最⼤級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、視聴者である“国⺠プロデューサー”によって101人の中から選ばれた11人で結成されたJO1、同じく「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕⽣し、ハイクオリティなパフォーマンスにも定評のあるINIが出演する。さらにここに華を添えてくれるのは、個性的なキャラクターやファッションが韓国内で強い⼈気を誇り、⾳楽アワードでの受賞歴も伴って名実ともに次世代のディーバと⾔えるLEE YOUNGJI。8月17日の東京公演に登場する。また本年を以て現体制での活動休⽌が発表されているNulbarichの出演が8月18⽇の東京会場で決定。シンガー・ソングライターJQが⽣み出すジャンルレスなグッドメロディ、バンドメンバーとのグルーヴ感溢れるライブを休⽌前にサマソニで体感することができる。なお現在、2DAYチケット、各⽇の1DAYチケット、プラチナチケットが先着にて受付中。予定枚数に達し次第、売り切れ。詳しくはオフィシャルのチケットページに記載されている。(modelpress編集部)<8月17日:東京>MÅNESKINGLAY星野源LIL YACHTYMAJOR LAZERONEREPUBLICAKMUBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLEE YOUNGJIMADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVER…and more<8月18日:東京>BRING ME THE HORIZONAURORAGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZBABYMONSTERCreepy NutsHENRY MOODIE平井 ⼤⽺⽂学HOOBASTANKINIJO1LOVEJOYNulbarichOLIVIA DEAN⽔曜⽇のカンパネラTYLAYVES TUMOR…and more<8月17日:大阪>BRING ME THE HORIZONAURORAGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZCreepy NutsHENRY MOODIE平井 ⼤⽺⽂学HOOBASTANKINIJO1LOVEJOYOLIVIA DEAN⽔曜⽇のカンパネラTYLAYVES TUMOR…and more<8月18日:大阪>MÅNESKINLIL YACHTYONEREPUBLICPHOENIXUNDERWORLDVaundyBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYMADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVER…and more【Not Sponsored 記事】