【いすゞ ベレット 1600GT(1966)】7月3日頃 発売予定価格:3,960円

ハセガワはプラモデル「いすゞ ベレット 1600GT(1966)」を7月3日に発売する。価格は3,960円。4月10日に完成見本を公開した。

本製品は1966年製「いすゞ ベレット」をプラモデル化したもの。2灯のヘッドライトを再現し、従来品からの新規パーツとしてシルバーメッキのフロントグリル、テールライト鏡面などがセットとなっている。加えてメタるインレット、窓の塗り分け用シールが付属する。

「ベレット」は1963年からいすゞ自動車が製造、販売した自動車。1966年型は4灯から2灯となったヘッドランプが特徴で、丸みを帯びたセダンタイプのボディーがかわいらしい。1トンを切る軽量な車体から、モータースポーツシーンでも活躍したという。

