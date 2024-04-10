GLAY 30周年で初の夏フェス出演へ 『サマソニ』第3弾にJO1、INI、ATEEZ、NCT DREAM
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』（8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第3弾として8組が10日、発表された。
【画像】『SUMMER SONIC 2024』大阪公演ラインナップ
5月にデビュー30周年を迎えるGLAYが、メモリアルイヤーに夏フェス初出演が決定。8月17日の東京（千葉・幕張 ※以下同）公演に出演する。
8月17日大阪、18日東京にはJO1、INI、ATEEZの出演が決定。入れ替わりとなる8月17日東京、18日大阪にはNCT DREAMが出演する。
また、年内をもって現体制での活動休止を発表しているNulbarichが、8月18日東京公演に登場する。
現在、2DAYチケット、各日の1DAYチケット、プラチナチケットを先着で受付中。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第3弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
MANESKIN（ヘッドライナー）
GLAY ★
星野源
LIL YACHTY
MAJOR LAZER･ONEREPUBLIC
AKMU
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LEE YOUNGJI ★
MADISON BEER
NCT DREAM ★
NOA ★
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
▼8月18日（日）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
AURORA
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ ★
BABYMONSTER
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI ★
JO1 ★
LOVEJOY
Nulbarich
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
AURORA･GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ ★
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI ★
JO1 ★
LOVEJOY
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ほか
▼8月18日（日）
MANESKIN（ヘッドライナー）
LIL YACHTY
ONEREPUBLIC
PHOENIX
UNDERWORLD
Vaundy
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
MADISON BEER
NCT DREAM ★
NOA ★
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
【画像】『SUMMER SONIC 2024』大阪公演ラインナップ
5月にデビュー30周年を迎えるGLAYが、メモリアルイヤーに夏フェス初出演が決定。8月17日の東京（千葉・幕張 ※以下同）公演に出演する。
8月17日大阪、18日東京にはJO1、INI、ATEEZの出演が決定。入れ替わりとなる8月17日東京、18日大阪にはNCT DREAMが出演する。
現在、2DAYチケット、各日の1DAYチケット、プラチナチケットを先着で受付中。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第3弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
MANESKIN（ヘッドライナー）
GLAY ★
星野源
LIL YACHTY
MAJOR LAZER･ONEREPUBLIC
AKMU
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LEE YOUNGJI ★
MADISON BEER
NCT DREAM ★
NOA ★
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
▼8月18日（日）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
AURORA
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ ★
BABYMONSTER
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI ★
JO1 ★
LOVEJOY
Nulbarich
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
AURORA･GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ ★
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI ★
JO1 ★
LOVEJOY
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ほか
▼8月18日（日）
MANESKIN（ヘッドライナー）
LIL YACHTY
ONEREPUBLIC
PHOENIX
UNDERWORLD
Vaundy
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
MADISON BEER
NCT DREAM ★
NOA ★
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか