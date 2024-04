恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』(8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ/大阪・万博記念公園)の出演アーティスト第3弾として8組が10日、発表された。5月にデビュー30周年を迎えるGLAYが、メモリアルイヤーに夏フェス初出演が決定。8月17日の東京(千葉・幕張 ※以下同)公演に出演する。8月17日大阪、18日東京にはJO1、INI、ATEEZの出演が決定。入れ替わりとなる8月17日東京、18日大阪にはNCT DREAMが出演する。

また、年内をもって現体制での活動休止を発表しているNulbarichが、8月18日東京公演に登場する。現在、2DAYチケット、各日の1DAYチケット、プラチナチケットを先着で受付中。■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★=第3弾発表会場:千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ▼8月17日(土)MANESKIN(ヘッドライナー)GLAY ★星野源LIL YACHTYMAJOR LAZER・ONEREPUBLICAKMUBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLEE YOUNGJI ★MADISON BEERNCT DREAM ★NOA ★NOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVERほか▼8月18日(日)BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)AURORAGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZ ★BABYMONSTERCreepy NutsHENRY MOODIE平井大羊文学HOOBASTANKINI ★JO1 ★LOVEJOYNulbarichOLIVIA DEAN水曜日のカンパネラTYLAYVES TUMORほか■『SUMMER SONIC OSAKA』会場:大阪・万博記念公園▼8月17日(土)BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)AURORA・GRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZ ★Creepy NutsHENRY MOODIE平井大羊文学HOOBASTANKINI ★JO1 ★LOVEJOYOLIVIA DEAN水曜日のカンパネラTYLAYVES TUMORほか▼8月18日(日)MANESKIN(ヘッドライナー)LIL YACHTYONEREPUBLICPHOENIXUNDERWORLDVaundyBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYMADISON BEERNCT DREAM ★NOA ★NOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVERほか