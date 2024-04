さいたまスーパーアリーナにて毎年ゴールデンウィークに開催するロックフェスティバル『VIVA LA ROCK』と同時開催となる有料生配信『ビバラ!オンライン 2024』のライブ配信ラインナップ第1弾として18組が発表された。

それに伴い、早割チケットの販売もスタート。『VIVA LA ROCK 2024』それぞれの「1日券」と、4日分すべてが視聴可能なお得な「4日通し券」を、4月30日(火)23:59まで通常チケットよりもお得な早割価格で販売中。なお、『ビバラ!オンライン 2024』では現地からのライブ配信はもちろん、出演前後のアーティスト達と共に繰り広げるトークセッションも実施する。なお、当日配信以外にも見逃しアーカイブ配信も実施するとのこと。

配信ラインナップ・第1弾

5月3日(金祝)

Creepy Nuts / STUTS / Chilli Beans. / BE:FIRST / Hedigan's

and more!



5月4日(土祝)

秋山⻩色 / ALI / imase / Conton Candy / ブランデー戦記

and more!



5月5日(日祝)

くじら / Chevon / SHISHAMO / PEOPLE 1

and more!



5月6日(月休)

Age Factory / coldrain / Survive Said The Prophet / パーカーズ

and more!



(五十音順)

『ビバラ!オンライン 2024』

さらに、ビバラ初のライブ・ビューイング・イベント『FESTIVAL VIEWING ~VIVA LA ROCK 2024~』のアーティストラインナップ第1弾として6組が発表された。開催日はビバラ3日目となる5月5日(日祝)、札幌・ペニー レーン 24、仙台・SENDAI GIGS、熊本・NAVARO、松山・キティホールという4つのライブハウスにて実施する。チケットは各プレイガイドにて発売中。ビバラの現地と同じく、小学生以下の方は保護者同伴のもと、保護者1名につき1名まで入場無料となる。

アーティストラインナップ・第1弾

くじら / Chevon / SHISHAMO / PEOPLE 1 / フレデリック / UNISON SQUARE GARDEN

and more!

『FESTIVAL VIEWING ~VIVA LA ROCK 2024~』



11回目となる『VIVA LA ROCK 2024』は、5月3日(金祝)・4日(土祝)・5日(日祝)・6日(月休)の4日間、さいたまスーパーアリーナを「スタジアムモード」のフルスケールで使用して開催。今年は、全97組のアーティストが集結する。