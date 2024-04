東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に店舗を構える、スイーツビュッフェが楽しめるレストラン「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」

そんな「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」では、2024年4月15日(月)から「ラブストロベリーフェア」を開催!

みずみずしいいちごのおいしさをぎゅっと詰めた、芳醇で香り豊かないちごスイーツがビュッフェ形式で堪能できます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」ラブストロベリーフェア

開催期間:2024年4月15日(月)〜6月30日(日)

価格:90分制となります

・平日ランチ:大人 2,409円(税込)、小学生 1,320円(税込)、3歳以上 572円(税込)

・平日ディナー:大人 2,739円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 704円(税込)

・休日ランチ:大人 2,739円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 869円(税込)

・休日ディナー:大人 3,069円(税込)、小学生 1,914円(税込)、3歳以上 979円(税込)

※一部、特別価格での提供期間があります

提供内容:苺のショートケーキ、苺のロールケーキ、苺のパウンドケーキ、苺とレモングラスのシフォン、苺とアールグレイのエンゼル、苺のオペラ、苺プリン、苺マドレーヌ、さくらんぼのムース、抹茶ティラミス

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」4Fに店舗を構えるレストラン「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」では、2024年4月15日(月)から「ラブストロベリーフェア」を開催。

芳醇で香り豊かないちごスイーツが並ぶ“Love Strawberry Fair”では、みずみずしいいちごのおいしさをぎゅっと詰めたスイーツがビュッフェスタイルで提供されます。

期間中は、しっとりとしたパウンド生地とトップにあしらったザクザク食感のクランブルが、異なる食感のコントラストを楽しませてくれる「苺のパウンドケーキ」をはじめ、

甘酸っぱいいちごと爽やかなレモングラスが好相性の「苺とレモングラスのシフォン」、

目にも鮮やかなかわいらしいピンク色に色づき、穏やかな春を連想させる自家製生地で仕上げたもちっとおいしい「苺のロールケーキ」など、揺るぎない人気を誇るいちごが主役のスイーツが登場。

さらに春の季節を感じる抹茶やさくらんぼを使ったスイーツもラインナップ。

サロンドスイーツこだわりのいちごスイーツとともに、ポカポカとした陽気に心が躍る春夏の時間を楽しめます☆

Love Strawberry Fair おすすめメニュー

苺のオペラ

フランスを代表するケーキの一つでもあるオペラは、自家製のビスキュイジョコンド(アーモンド生地)に、いちごのバタークリームといちごジャムをサンドしています。

しっとりとして風味豊かなビスキュイジョコンドと、濃厚でなめらかなバタークリーム、ほどよい酸味のいちごジャムは満足感のある味わいです。

苺とアールグレイのエンゼル

アールグレイ茶葉と苺を合わせてしっとりと焼き上げた、見た目にもかわいらしいエンゼルケーキ。

アールグレイの優雅な香りと甘酸っぱいいちごが奏でる味わいは、心華やぐ春夏のひと時にぴったりな逸品です。

苺のショートケーキ

北海道産生クリーム90%で仕上げた、コクのあるクリームとフレッシュないちごをふんだんにあしらったサロンドスイーツ自慢のショートケーキ。

本フェア特別仕様のピンク色の生地で仕上げられています。

美しい断面に加え、ほんのりと香るいちごの甘酸っぱい香り、トッピングであしらったフレッシュないちごをあわせて口に運べば、贅沢ないちご尽くしの味わいを堪能できます。

WEB予約特典

WEB予約特典:

・ランチタイム予約:ショコラテリーヌ

・ディナータイム予約:いちご・ピスタチオのマカロン各色1つずつ

「ラブストロベリーフェア」期間中、WEBにてランチタイムに予約された方には、滑らかで濃厚なショコラテリーヌを、ディナータイムに予約された方には、本フェア限定カラー(2色)で仕上げた自家製マカロンを各色1つずつプレゼント!

みずみずしいいちごを贅沢に使った、芳醇で香り豊かないちごスイーツが並ぶフェア。

イクスピアリ4Fのレストラン「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」の「ラブストロベリーフェア」は、2024年4月15日(月)より開催です☆

※写真はイメージです。実際の提供スタイルと異なります

