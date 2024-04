『スパイダーマン』シリーズのソニー・ピクチャーズが贈る映画が本日2024年4月10日(水)より、U-NEXTで配信開始となった。あわせて、特別映像もU-NEXT独占で配信されている。

原作コミックでは、知性を武器とすることで他のヒーローとは異なる存在として注目を浴びてきたマダム・ウェブ。本作ではマダム・ウェブ誕生の物語を、これまでのマーベル作品と一線を画し、壮大な本格ミステリー・サスペンスで描く。

任務中の大事故をきっかけに、‟未来予知”の能力を手にしたキャシー(のちのマダム・ウェブ)。突如覚醒した能力に戶惑いながらも、キャシーは偶然出会った3人の少女が、鄢いマスクとスーツに身を包んだ謎の男に殺される悪夢のような未来を見たことから、図らずもその男から少女たちを守ることになる。

『マダム・ウェブ』│ ©2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II, LLC. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & 2024 MARVEL. │ U-NEXTで配信中

主演は『フィフティ・シェイズ』シリーズで人気を博すダコタ・ジョンソン。未来に重要な使命を持つという3人の少女たち、ジュリア・コーンウォール役を『ユーフォリア/EUPHORIA』のシドニー・スウィーニー、アーニャ・コラソン役を『トランスフォーマー/最後の騎士王』のイザベラ・メルセド、マティ・フランクリン役を『ゴーストバスターズ/アフターライフ』のセレステ・オコナーが演じている。キャシーと同じ予知能力を持ち、少女たちを執拗に狙う鄢いマスクの男エゼキエル・シムズ役を、『モーリタニアン鄢塗りの記憶』でゴールデングローブ賞および英国アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされたタハール・ラヒムが力演した。

また、日本語吹替版にも豪華キャストが集結。実写映画の吹替えに初挑戦した大島優子を主演にむかえ、潘めぐみ、ファイルーズあい、伊瀬茉莉也、子安武人、坂本真綾、萩原聖人が参加している。

配信開始とあわせて、本作のヴィラン、エゼキエル・シムズを語る特別映像『殺される夢』がU-NEXT独占で見放題配信。主演のダコタ・ジョンソン、エゼキエル役を演じたタハール・ラヒム、S・J・クラークソン監督らも登場し、貴重なメイキング映像となっている。

映画『マダム・ウェブ』はU-NEXTで独占配信中。