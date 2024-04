【春のチーズバーガー祭り】4月12日~4月18日 開催予定

バーガーキングは、4月12日から4月18日の1週間限定で「春のチーズバーガー祭り」を開催する。

本キャンペーンでは、対象商品3種のセットを通常価格より最大30%オフの300円引きで提供するクーポンが、期間中にバーガーキング 公式アプリにて配信される。

対象商品は、直火焼きの100%ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー「ワッパー チーズ」、直火焼きの100%ビーフパティに、豊富な野菜、チェダーチーズスライスを重ね、特製チーズソースで仕上げた濃厚なおいしさの「クアトロチーズワッパー」、“4種チーズのクラフトバンズ”にチェダーチーズ、豊富な野菜、直火焼きの100%ビーフパティを重ねた「チーズアグリーバーガー」。

それぞれ、フレンチフライ(M)とドリンク(M)が付いたセットとなり、店内飲食・テイクアウトどちらも利用できる。

□バーガーキング 公式アプリダウンロードページ

「春のチーズバーガー祭り」対象商品

ワッパー チーズ セット

価格:990円→690円(300円引き)

クアトロチーズワッパー セット

価格:1,090円→790円(300円引き)

チーズアグリーバーガー セット

価格:1,190円→890円(300円引き)

〈注意事項/利用条件〉

※クーポンのご利用には、バーガーキング 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)となります。

※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンがご利用いただけます。

※ドライブスルーでご注文の際は4桁のクーポン番号をお伝えください。

※モーニング実施店舗は10時30分以降にご利用ください。

※クーポンの有効期限等、予告なく変更となる場合がございます。

※1会計3セットまでご利用いただけます。

※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※クーポン内容の変更は承りません。

※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がございます。

※金額は全て総額表示(税込み価格)です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※下記店舗では春のチーズバーガー 祭りキャンペーンクーポンをご利用いただけません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート)

バーガーキング 栂池雪の広場店(長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1)

バーガーキング 京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート)

「わたくしの抹茶パイ」が期間限定で発売

「わたくしの」デザートシリーズより、京都の老舗「森半」の宇治抹茶を使用した「わたくしの抹茶パイ」が4月12日より発売される。価格は240円。なお、同日より4月18日までは、お試し価格220円で販売される。

上品な甘さと程よい苦味のなめらかな抹茶クリームをサクサクの抹茶パイ生地で包み、クリームの中にはアクセントとなる北海道産あずきを散りばめた味わい

〈注意事項〉

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示(税込み価格)です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

TM & (C) 2023 Burger King Company LLC.

Used under license. All rights reserved.