¤æ¤Ç¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®6Ê¬¤Ç´°À®¡ª¥¯¥ì¥Ï¤ÎÃæ²Ú½Õ±«¥µ¥é¥À¤Ë¡ÖÌ£¸«¤Ç¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡×¡Ö4ºÐ¤ÎÌ¼¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×
¥¯¥ì¥Ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦Á´Éô¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¡×¤À¤È¤¤¤¦½Õ±«¥µ¥é¥À¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£½Õ±«¤òÆé¤Ç¤æ¤Ç¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®Ä´Íý¤Ç´°À®¤¹¤ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥ó¡ª¤·¤Æ´°À®¤Î¡ÖÃæ²Ú½Õ±«¥µ¥é¥À¡×¤Îºî¤êÊý
Åê¹ÆÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾ßÌý¤Èº½Åü¤Î´Å¿ÉÌ£¤Ë¡¢·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤Ç¤¦¤ÞÌ£¸ú¤«¤»¤¿Ì£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤°ìÉÊ¡×¤À¤½¤¦¡£°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
¡¦´¥ÁçÎÐÆ¦½Õ±«¡Ä40g
¡¦¿Í»²¡Ä1/3ËÜ
¡¦¥Ï¥à¡Ä2Ëç
¡¦¸Õ±»¡Ä1/2ËÜ
¡¦¿å¡Ä200ml
A ¾ßÌý¡Ä¾®¤µ¤¸2
A ¿Ý¡¦º½Åü¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1/2
A ¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
A ·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¡¦±ö¸ÕÜ¥¡ÄÅ¬ÎÌ
¢¦ºî¤êÊý
¡¿Í»²¡¢¸Õ±»¡¢¥Ï¥à¤òÂÀ¤á¤ÎÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë½Õ±«¡¢¿Í»²¡¢¿å200ml¤òÆþ¤ì¡¢500W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç6Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£²ÃÇ®¸å¤Ë¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
¤¥Ï¥à¡¢¸Õ±»¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢±ö¸ÕÜ¥¤ÈÊ¬ÎÌ³°¤Î¾ßÌý¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤¿¤é´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£Ì£¸«¤Ç¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤ìÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£4ºÐ¤ÎÌ¼¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥¯¥ì¥Ï¸ø¼°X¡Ö¥¥Á¥ó¥È¤µ¤ó¡÷³Ú¤¦¤Þ¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡×¡¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç½Õ±«¥µ¥é¥À