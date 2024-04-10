¥¦¥¨¥ë¥·¥¢PB¡Ö¤«¤é¤ÀWelcia¡× ½é¤ÎÎäÅàñ»Ò¡¦ßÖÈÓ¤ò¤³¤À¤ï¤êÉÊ¼Á¤Ç
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊPB¡Ë¡Ö¤«¤é¤ÀWelcia¡×¤«¤é¡¢½é¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤È¤·¤Æñ»Ò¤ÈßÖÈÓ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼ç¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Ê¤É¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤Î¤Û¤É¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç³«¤¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¤Ç¾¦ÉÊÊªÎ®Ã´Åö¤Î¶Íß·±ÑÌÀÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÄã²Á³Ê½Å»ë¤ÎPB¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¢¤ëPB¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¹õÆÚ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¤ë¹¬¤»¤ÎÆùñ»Ò¡×¤ò4·î18Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤ÎÅ¹¼ç¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ßÖÈÓ¡×¤ò5·î21Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÎäÅà¥±¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Å¹ÊÞ¡ÊÌó2ÀéÅ¹ÊÞ¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡×¡£¿©Âî¤Î¥×¥é¥¹°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢SDGsÊ¸Ì®¤ÇÍø±×¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡£º£´ü¤ÏPB¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤µ¤é¤Ë4ÉÊ¤òÄÉ²ÃÍ½Äê¡£
¡Ö¹õÆÚ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È´¶¤¸¤ë¹¬¤»¤ÎÆùñ»Ò¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÎäÅàñ»Ò¤Î¾¦ÉÊ²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ñ»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤â¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æù¤Ï¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¹õÆÚ¤Î¤ß¡¢ÌîºÚ¤Ï¹ñ»º¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£¹ñ»º¤¢¤´¤À¤·¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼´¶¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢0.6Ð¤ÎÇöÈé¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£12¸ÄÆþ¡£²Á³Ê¤Ï398±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÅ¹¼ç¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ßÖÈÓ¡×¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²° ¥È¥¤¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¤«¤é¤ÀWelcia¡×½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£»³¾åµ®ÅµÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö2019Ç¯¤´¤í¤ËßÖÈÓ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éºî¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¹ÊÞ¤Î»ö¾ð¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¤è¤ê²ÈÄí¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÜÌý¤È¾ßÌý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¡£300£ç¡£²Á³Ê¤Ï298±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¾¦ÉÊËÜÉô¤Î²¬ËÜµ®¾¦ÉÊ´ë²èÉôÄ¹¤Ï¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¤Çñ»Ò¤ÈßÖÈÓ¤Ï¶¥¹ç¤¬Â¿¤¤·ãÀï¶è¤À¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÏÌ£¤Ç½½Ê¬¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤»¤¿¡£