今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2024 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2024/04/202404-security-update/
2024 年 4 月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/a9Z4tNxzdR#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/tUVJXJ9gse— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) April 10, 2024
◆Windows 11 v23H2、v22H2、v21H2
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v23H2 ,v22H2 5036893
v21H2 5036894
◆Windows 10 v22H2, v21H2
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5036892
◆Windows Server 2022, 23H2 Edition (including Server Core installation)
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022 5036909
Windows Server 23H2 5036910
◆(including Server Core installations)
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019 5036896
Windows Server 2016 5036899
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet
◆Microsoft .NET Framework
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet/framework
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Microsoft SQL Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/sql
◆Microsoft Azure
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
◆Microsoft Defender for IoT
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年5月15日(水)提供予定となっています。