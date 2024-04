PS Store「Spring Sale」ラインアップ更新！ 「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」などが追加!!

PlayStation Store(PS Store)および PlayStation Plusにて開催中の「Spring Sale」にて、本日新たなタイトルがセールに追加された。セール期間は2024年4月24日(水)まで。

「Spring Sale」は2024年4月24日(水)までの期間中、PlayStation 5(PS5)およびPlayStation 4(PS4)の対象タイトルが最大80%OFFの価格で購入可能なPS Storeの春の大型キャンペーンだ。





【タイトル情報】

本日新たにセール対象商品が追加された。現在開催中のセールに含まれる割引対象タイトルの一部は、本日4月10日(水)23:59(日本時間)に割引が終了するので、早めにチェックしよう。本日新たに「Spring Sale」に追加された、セール第2弾対象タイトルの一部は下記にて公開中だ。

「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」

「EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition」

発売元:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社フォーマット:PS5/PS4通常販売価格:10,978円(税込)⇒セール割引後価格:5,489円(税込) <50%OFF>CERO:C(15才以上対象)HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and Warner Bros. Entertainment Inc.WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

「グランド・セフト・オートV」

発売元:エレクトロニック・アーツ株式会社フォーマット:PS5/PS4通常販売価格:13,000円(税込)⇒セール割引後価格:5,200円(税込) <60%OFF>CERO:A(全年齢対象)(C) 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTS のロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FC のロゴ、Frostbite、Frostbite のロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALL は、Electronic Arts Inc.の商標。

発売元:Take-Two Interactive Japan GKフォーマット:PS5/PS4通常販売価格:7,700円(税込) ⇒セール割引後価格:2,541円(税込) <67%OFF>CERO:Z(18才以上のみ対象)Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. (C) 2001-2022. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、GTA Five、Grand Theft Auto Online および[R*]は Take-Two Interactive のマーク/ロゴであり、Take-Two Interactive が著作権を有します。Dolby およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標。(C) 1999-2004 Dolby Laboratories. HDTV およびドルビーデジタルの利用には、別売のケーブルが別途必要になる場合があります。Bink Video を使用。(C) 1997-2022 by Epic Game Tools, Inc. 本ソフトウェア製品には、Autodesk ® Scaleform®ソフトウェア、(C) 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。レーティングアイコンは Entertainment Software Association の商標。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属。不許複製・無断転載を禁じます。※ セール内容は予告なく変更になる場合あり。※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合あり。※ 「CERO:Z(18 才以上のみ対象)」コンテンツを PS Store で購入するには、クレジットカードによる決済が必要