ギタリスト・松原正樹が、1983年にキャニオン/AGHARTAレーベルよりリリースしたソロアルバム『SNIPER』と『Painted Woman』の2タイトルを、アナログ盤(LIMITED EDITION PURE VIRGIN VINYL)で8月3日に発売することが決定した。松原は、松任谷由実、山下達郎、角松敏生等のシンガーソングライターから、松原みき、松田聖子、中森明菜、小泉今日子、光GENJI等をはじめ昭和日本のアーティスト殆どの作品に関わってきたと言っても過言ではなく、レコーディングに参加した楽曲は優に1万曲を超えている。スタジオ・ワークのみならず80年代以降のフュージョン・シーンを支えたパラシュートのメンバーとしても活動。2016年に十二指腸がんのため惜しまれつつもこの世を去った。

LPリリース情報



▼『SNIPER』 <LIMITED EDITION PURE VIRGIN VINYL>【収録曲】SIDE A1.CAN'T LET GO2.I REMEMBER3.YOU BABE4.GIVE OUR LOVESIDE B1.YOU KNOW WHAT I LIKE2.SNIPER3.BUSTED4.SOMEDAY参加ミュージシャン:ジェシ・バリッシュ(vo)、山木 秀夫(ds)、島村 英二(ds)、美久月 千晴(b)、佐藤 準(key)、斉藤 ノブ(per)、ジェイク・H・コンセプション(sax)▼『Painted Woman』<LIMITED EDITION PURE VIRGIN VINYL>【収録曲】SIDE A1.Make It With Me2.Night Scanners3.Shining Star4.Silly Crush5.Tequila ToastSIDE B1.S.O.S.(Society Of Soul)2.PAINTED WOMAN3.Sunset Lullaby4.Pacific Coast HWY.5.Sky High参加ミュージシャン:エリック・タッグ(vo)、イヴ(cho)、 マイク・ダン(cho)、長岡道夫(b)、島村英二(ds)、新川博(key)、斉藤 ノブ(per)、ジェイク・H・コンセプション(sax) 、平内保夫(TB)、横山均(TP)、数原晋(TP)参加*2タイトル共通発売日:2024年8月3日LIMITED EDITION/30cmアナログ盤LP/PURE VIRGIN VINYL/OBI付き価格: 5,000円(税込)■先着2枚同時予約特典(海外輸出分はなし)「Painted Woman」プロモ7インチ