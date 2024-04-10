ドレスコーズ、須賀健太・荒牧慶彦W主演ドラマ主題歌の新曲「キラー・タンゴ」リリース＆Audio Video公開
イラスト・宮脇周作
ドレスコーズの最新曲「キラー・タンゴ」が本日4月10日に配信リリースされた。
◆「キラー・タンゴ」Audio Video
本楽曲はMBSドラマフィル枠で放送となるドラマ『奪われた僕たち』の書き下ろし主題歌。同ドラマは須賀健太と荒牧慶彦がW主演を務めるサイコスリラードラマで、明日4月11日より MBSドラマフィル枠にて放送開始される。ドレスコーズ 志磨遼平も櫻井幸司 役として本作へ出演する。
ドラマの内容を受けて、志磨は「はたしてあなたに罪はないのか」というテーマで「キラー・タンゴ」を作曲したという。歌詞テロップ付き「キラー・タンゴ」のAudio Videoがドレスコーズ公式YouTubeチャンネルに公開されているので、こちらもチェックを。
ドレスコーズの今後の予定として、4月13日、20日に最新映像商品『「散花奏奏」Live Blu-ray&DVD』発売記念 プレミアム上映を大阪・名古屋で開催のほか、5月4日に＜EVIL LINE RECORDS 10th Anniversary FES.“EVIL A LIVE” 2024＞への出演、5月27日にはドレスコーズ主催のツーマンライブ＜ドレスコーズ＋フー・ドゥ・ユー・ラブ＞の開催、6月16日には＜YATSUI FESTIVAL! 2024＞への出演が決定している。
リリース情報
2024年4月10日（水）配信
配信リンク：https://dress.lnk.to/TANGOPR
楽曲シェアキャンペーン
対象期間：2024年4月12日（金）12:00〜2024年5月19日（日）23:59
景品内容：「奪われた僕たち」の非売品告知B2ポスター
詳細URL：https://evilamag.com/news/post/8822/
ライブ・イベント情報
開催日時：2024年5月4日（土）
開場/開演：16:00 開場 / 17:00 開演
開催場所：東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2-１−６）
出演者：イヤホンズ、ODDLORE、月蝕會議、小林私、サイプレス上野とロベルト吉野、七人のカリスマ声優、高岩遼、Division Leaders from ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-、特撮、ドレスコーズ、Bimi、ももいろクローバーZ（五十音順）
イベント詳細：https://evilline.com/evilalive2024/
・チケット
一般先着/LINEヤフーチケット先着
好評発売中
・会場観覧チケット
料金：指定席 ￥12,000（税込）
・PPV付きチケット（指定席＋配信チケット）
料金：￥16,400（税込）
・ABEMA PPVチケット単体
チケット購入期間：1月26日（金）18:00 〜 5月11日（土）20:00
見逃し配信期間：5月4日（土）生配信終了後 〜 5月11日（土）23:59
料金：￥5,500（税込）
お問い合わせ
HOT STUFF PROMOTION
https://www.red-hot.ne.jp
TEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
＜ドレスコーズ＋フー・ドゥ・ユー・ラブ＞
開催日時：2024年5月27日（月）
開場/開演：16:00 開場 / 17:00 開演
開催場所：渋谷QLUB QUATTRO（東京都渋谷区宇田川町３２−１３）
出演者：ドレスコーズ、フー・ドゥ・ユー・ラブ
ライブ詳細：https://dresscodes.jp/gigs/
チケット料金
前売り ￥4,800 当日 ￥5,300（共にドリンク代別）
チケット一般発売日
2024年4月13日（土）10:00〜
問い合わせ
HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999（平日12:00〜18:00）
＜YATSUI FESTIVAL! 2024＞
開催日時：2024年6月16日（日）
開場：11:30 開場
開催場所：Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest
duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMBLIVE / 東間屋
ライブ詳細：「YATSUI FESTIVAL! 2024」オフィシャルサイト
https://yatsui-fes.com/
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