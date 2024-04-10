ライブ・イベント情報



＜EVIL LINE RECORDS 10th Anniversary FES.“EVIL A LIVE” 2024＞開催日時：2024年5月4日（土）開場/開演：16:00 開場 / 17:00 開演開催場所：東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2-１−６）出演者：イヤホンズ、ODDLORE、月蝕會議、小林私、サイプレス上野とロベルト吉野、七人のカリスマ声優、高岩遼、Division Leaders from ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-、特撮、ドレスコーズ、Bimi、ももいろクローバーZ（五十音順）イベント詳細：https://evilline.com/evilalive2024/・チケット一般先着/LINEヤフーチケット先着好評発売中・会場観覧チケット料金：指定席 ￥12,000（税込）・PPV付きチケット（指定席＋配信チケット）料金：￥16,400（税込）・ABEMA PPVチケット単体チケット購入期間：1月26日（金）18:00 〜 5月11日（土）20:00見逃し配信期間：5月4日（土）生配信終了後 〜 5月11日（土）23:59料金：￥5,500（税込）お問い合わせHOT STUFF PROMOTIONhttps://www.red-hot.ne.jpTEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）＜ドレスコーズ＋フー・ドゥ・ユー・ラブ＞開催日時：2024年5月27日（月）開場/開演：16:00 開場 / 17:00 開演開催場所：渋谷QLUB QUATTRO（東京都渋谷区宇田川町３２−１３）出演者：ドレスコーズ、フー・ドゥ・ユー・ラブライブ詳細：https://dresscodes.jp/gigs/チケット料金前売り ￥4,800 当日 ￥5,300（共にドリンク代別）チケット一般発売日2024年4月13日（土）10:00〜問い合わせHOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999（平日12:00〜18:00）＜YATSUI FESTIVAL! 2024＞開催日時：2024年6月16日（日）開場：11:30 開場開催場所：Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crestduo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMBLIVE / 東間屋ライブ詳細：「YATSUI FESTIVAL! 2024」オフィシャルサイトhttps://yatsui-fes.com/