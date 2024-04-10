塗装工事業者のワイ興産（株）（旧：ヤマギシリフォーム工業（株））が特別清算 負債約72億円
ワイ興産（株）（品川区）は3月26日、東京地裁より特別清算開始決定を受けた。
負債総額は約72億円（2022年3月期決算時点）。
江戸時代（嘉永年間）に創業した塗装工事会社。近年はマンションなどの塗装工事業を中心に、総合改修工事業を展開していた。長い業歴を背景に事業基盤を構築、マンション管理組合などから受注を獲得し、2021年3月期には完工高82億3881万円をあげていた。
しかし、不適切会計が発覚。金融機関との協議の結果、私的整理を行うこととなり、金融債務を残したまま2023年2月3日、磯部塗装（株）（江東区）の100％出資子会社、ヤマギシリフォーム工業（株）（品川区）に全事業を譲渡。当社は社名をヤマギシリフォーム工業（株）から現商号に変更し2023年11月13日、株主総会の決議により解散していた。
※ワイ興産（株）（TSR企業コード:291010083、法人番号:1010701009874、品川区東品川1−2−5、設立1947（昭和22）年3月、資本金1億円）
※磯部塗装（株）（TSR企業コード:294054790、法人番号:7010401037253、江東区）
※ヤマギシリフォーム工業（株）（TSR企業コード:131403397、法人番号:7010601055575、品川区）
負債総額は約72億円（2022年3月期決算時点）。
江戸時代（嘉永年間）に創業した塗装工事会社。近年はマンションなどの塗装工事業を中心に、総合改修工事業を展開していた。長い業歴を背景に事業基盤を構築、マンション管理組合などから受注を獲得し、2021年3月期には完工高82億3881万円をあげていた。
※ワイ興産（株）（TSR企業コード:291010083、法人番号:1010701009874、品川区東品川1−2−5、設立1947（昭和22）年3月、資本金1億円）
※磯部塗装（株）（TSR企業コード:294054790、法人番号:7010401037253、江東区）
※ヤマギシリフォーム工業（株）（TSR企業コード:131403397、法人番号:7010601055575、品川区）