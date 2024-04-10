世界1位シェフラーと2位マキロイが同組 マスターズ組み合わせ
【AFP＝時事】11日に開幕する男子ゴルフの今季メジャー初戦、第88回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2024）の初日、2日目の組み合わせが9日に発表され、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler、米国）と同2位のロリー・マキロイ（Rory McIlroy、北アイルランド）が同組となった。
シェフラーとマキロイは東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele、米国）とラウンド。2022年大会王者のシェフラーが、3月に米ツアーで優勝2回、2位1回と好調を維持してマスターズに臨むのに対して、マキロイはキャリア初のグリーンジャケット獲得とメジャー全制覇を目指す。3人は現地時間午前10時42分（日本時間午後11時42分）にスタートする。
直前の組には、前回覇者ジョン・ラーム（Jon Rahm、スペイン）と、2022年の全米オープン選手権（2022 US Open Championship）王者マシュー・フィッツパトリック（Matthew Fitzpatrick、イングランド）、今年1月にアマチュアとしてツアー優勝を飾り、その後プロに転向したニック・ダンラップ（Nick Dunlap、米国）が入った。
一方で直後の組は、昨年の全米オープンを制したウィンダム・クラーク（Wyndham Clark、米国）と、2022年の全英オープン（The 150th Open Championship）覇者キャメロン・スミス（Cameron Smith、オーストラリア）、ビクトル・ホブラン（Viktor Hovland、ノルウェー）という強力な3人になった。
メジャー通算15勝で、マスターズは今年で26回目の出場となるタイガー・ウッズ（Tiger Woods、米国）は、ジェイソン・デイ（Jason Day、オーストラリア）、マックス・ホーマ（Max Homa、米国）と同組となった。
【翻訳編集】AFPBB News
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シェフラーとマキロイは東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele、米国）とラウンド。2022年大会王者のシェフラーが、3月に米ツアーで優勝2回、2位1回と好調を維持してマスターズに臨むのに対して、マキロイはキャリア初のグリーンジャケット獲得とメジャー全制覇を目指す。3人は現地時間午前10時42分（日本時間午後11時42分）にスタートする。
一方で直後の組は、昨年の全米オープンを制したウィンダム・クラーク（Wyndham Clark、米国）と、2022年の全英オープン（The 150th Open Championship）覇者キャメロン・スミス（Cameron Smith、オーストラリア）、ビクトル・ホブラン（Viktor Hovland、ノルウェー）という強力な3人になった。
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