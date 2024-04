【DMM GAMES スプリングセール2024】開催期間:4月10日~5月7日

EXNOAは、「DMM GAMES スプリングセール2024」を4月10日より開催した。期間は5月7日まで。

今回のセールはDMM GAMESにて販売中の一般PCゲームやソフトウェアが対象。390作品以上が期間中は最大90%割引価格で購入することができる。

本セールではアクアプラスのRPG「ダンジョントラベラーズ」シリーズが初めて割引対象に。「ダンジョントラベラーズ2 王立図書館とマモノの封印」や「ダンジョントラベラーズ2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書」といったメインゲームに加え、「ToHeart2」キャラクターコラボDLCなども割引対象となる。

□「DMM GAMES スプリングセール2024」PCゲームのページ

□「DMM GAMES スプリングセール2024」ソフトウェアのページ

セール対象商品(一部)

ToHeart2 ダンジョントラベラーズ

価格:1,980円 → 1,584円(20%OFF)

9-nine-

価格:10,780円 → 7,546円(30%OFF)

トリスティア とりとりバンドルパック

価格:9,680円 → 6,776円(30%OFF)

(C)2011 AQUAPLUS

(C) CLEARRAVE / PALETTE ALL RIGHTS RESERVED.

(C) 2023 KOGADO STUDIO,INC.