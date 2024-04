話題の新店11軒をまとめて紹介！ 麻布台ヒルズ マーケットの新店から、京都のパフェ専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

1. natuRe tokyo(東京・国立競技場)

2024年4月、国立競技場そばにある都⽴明治公園内に、ハワイ発のサステナブルを考えるフレンチ「natuRe tokyo(ナチュール トウキョウ)」がオープンしました。

natuRe tokyo 写真:お店から

2. カム バイ スタンドバインミー(東京・神谷町)

<店舗情報>◆natuRe tokyo住所 : 東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 E棟TEL : 050-5593-0340

2024年3月13日、「麻布台ヒルズ マーケット」にオープンした「カム バイ スタンドバインミー」。学芸大学で人気のベトナム料理店「スタンドバインミー」の新業態で、無添加・無化調で作る同店初の⽶麺・惣菜専⾨店です。

カム バイ スタンドバインミー 出典:natsumerciさん

3. 富麗華 キッチン(東京・神谷町)

<店舗情報>◆カム バイ スタンドバインミー住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット B1FTEL : 03-6277-6887

2024年3月13日、麻布台ヒルズ マーケットにオープンした「富麗華(ふれいか) キッチン」。東京・東⿇布で2000年に開業して以降、数多の美⾷家や海外VIPからも称賛を受ける中国料理の名店「中国飯店 富麗華」が手掛ける惣菜店です。

富麗華キッチン 出典:ゆっきょしさん

4. とんかつ ここまでやるか。(東京・外苑前)

<店舗情報>◆富麗華キッチン住所 : 東京都港区麻布台1-6 麻布台ヒルズマーケットTEL : 03-6277-8610

2024年3月、外苑前駅から徒歩5分ほどの場所に、とんかつ好きが本当に行きたいとんかつ屋を目指した「とんかつ ここまでやるか。」がオープンしました。

とんかつ ここまでやるか。 出典:gori_logさん

5. RISTORANTE AKITA 南青山(東京・外苑前)

<店舗情報>◆とんかつ ここまでやるか。住所 : 東京都港区南青山3-2-4 セントラル青山No6-BATEL : 050-5593-0438

2024年1月、外苑前駅から徒歩8分ほどの場所に伝承と創造のイタリア料理を楽しめる「RISTORANTE AKITA 南青山」がオープンしました。

RISTORANTE AKITA 南青山 写真:お店から

6. One Dhole(東京・本駒込)

<店舗情報>◆RISTORANTE AKITA 南青山住所 : 東京都港区南青山4-1-15 アルテカ・ベルテプラザ B1FTEL : 050-5592-7742

2023年8月、本駒込駅から徒歩3分ほどの場所に、揚げたてチュロスや焼きたてクレープを提供するカフェ「One Dhole」がオープンしました。

One Dhole 出典:mi__99さん

7. Mokita(東京・代々木上原)

<店舗情報>◆One Dhole住所 : 東京都文京区本駒込1-3-18TEL : 不明の為情報お待ちしております

2023年12月、代々木上原駅を出てすぐの場所に、居酒屋のように日常使いができる本格イタリアン「Mokita」がオープンしました。

Mokita 写真:お店から

8. ATELIER PAGES CAFE(京都市役所前)

<店舗情報>◆Mokita住所 : 東京都渋谷区西原3-4-5 山田ビル 101TEL : 050-5590-8400

2024年2月2日、完全予約制のパフェ専門店「ATELIER PAGES CAFE(アトリエ パージュ カフェ)」が京都市役所近く、河原町御池にオープンしました。

ATELIER PAGES CAFE 写真:お店から

9. 廻転鮨 銀座おのでら 大阪店(大阪・心斎橋)

<店舗情報>◆ATELIER PAGES CAFE住所 : 京都府京都市中京区下丸屋町412-3 アトリエ パージュ 京都 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年3月、大阪メトロ御堂筋線・心斎橋駅7番出口から徒歩約5分のところにオープンした「廻転鮨 銀座おのでら 大阪店」は、ミシュラン掲載の実力店「鮨 銀座おのでら」の品質の寿司がリーズナブルにいただける業態のお店です。

廻転鮨 銀座おのでら 大阪店 写真:お店から

10. haruna(東京・広尾)

<店舗情報>◆廻転鮨 銀座おのでら 大阪店住所 : 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-3 御堂筋ダイヤモンドビル B1FTEL : 未開通

2024年2月1日、「haruna(ハルナ)」が白金にオープンしました。2020年に閉店した白金高輪の人気店「ブラッスリー ハルナ」が場所を移転し、名前を変えての新たなスタートです。

haruna 出典:anchanfoodyさん

11. うどん処 重己(大阪・なにわ橋)

<店舗情報>◆haruna住所 : 東京都港区白金5-12-12 門脇ビル 1FTEL : 080-4084-0867

2018年に本町の船場センタービル内にオープンし、またたくまに人気店となった「うどん処 重己」が、2024年2月、大阪のなにわ橋駅から徒歩7分ほどの場所に移転オープンしました。

うどん処 重己 出典:mickeyclubさん

<店舗情報>◆うどん処 重己住所 : 大阪府大阪市北区西天満4-7-7 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

