14日にU-NEXTで配信する格闘技『UFC 300:ペレイラ vs. ヒル』(前7:00〜)が、「U-NEXTオリジナル日本語版」、現地音声の「英語版」にくわえ、午前11時からのメインカードをケンドーコバヤシ、高阪剛、大沢ケンジによる特別解説版の「UFC 裏トークチャンネル」の3つのチャンネルで同時配信することが決定した。「日本語版」は実況・市川勝也&解説・川尻達也が担当する。

『UFC 100』『UFC 200』に続くメモリアルイベントとして、今大会では元GLORY王者でUFC二階級制覇のアレックス・ペレイラと、元ライトヘビー級王者ジャマール・ヒルのUFC世界ライトヘビー級タイトルマッチをメインイベントに、元RIZINライトヘビー級&元UFC同階級王者のイリー・プロハースカらも参戦する。配信当日は、U-NEXT格闘技公式Xアカウントにて『UFC 300:ペレイラ vs. ヒル』に出場する選手や、本配信の出演者への質問ができるハッシュタグイベント、勝敗予想キャンペーンを開催。さらに「裏トークチャンネル」出演の3人が予想する勝敗で、最も的中数の多い人の予想者から抽選で3人にUFCスペシャルグッズのプレゼントキャンペーンも実施する。【『UFC 300:ペレイラ vs. ヒル』対戦カード】■メインカード・【UFCライトヘビー級タイトルマッチ】アレックス・ペレイラ vs ジャマール・ヒル・【UFC女子ストロー級タイトルマッチ】ジャン・ウェイリー vs ヤン・シャオナン・【ライト級】ジャスティン・ゲイジー vs マックス・ホロウェイ・【ライト級】チャールズ・オリベイラ vs アルマン・ツァルキヤン・【ミドル級】ボー・ニッカル vs コーディ・ブランデージ■プレリム・【ライトヘビー級】イリー・プロハースカ vs アレクサンダル・ラキッチ・【フェザー級】カルヴィン・ケーター vs アルジャメイン・スターリング・【女子バンタム級】ホリー・ホルム vs ケイラ・ハリソン・【フェザー級】ソディック・ユサフ vs ディエゴ・ロペス■アーリープレリム・【ライト級】ジェイリン・ターナー vs ヘナート・モイカノ・【女子ストロー級】ジェシカ・アンドラージ vs マリナ・ロドリゲス・【ライト級】ボビー・グリーン vs ジム・ミラー・【バンタム級】デイブソン・フィゲイレード vs コーディ・ガーブラント※対戦カードは直前まで変更する場合あり。