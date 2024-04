『ワイルド・スピード』シリーズの完結作となる『Fast X Part 2(原題)』では、『ワイスピ』ファンを心配させた2人の共演が期待されている。ドミニク・トレット役のヴィン・ディーゼルとルーク・ホブス役のドウェイン・ジョンソンだ。2人は第8作『ワイルド・スピード ICE BREAK』(2017)以降『ワイスピ』では共演しておらず、現場での確執が原因だったとされている。

この確執について「確かに噂はありました。それは否定できません」と語るのが、『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(2021)でファミリーの仲間入りを果たしたジェイコブ・トレット役のジョン・シナ。出演した米で『ワイスピ』での仕事を振りかえったシナは、ディーゼルとドウェインの確執について、「非常にアルファ的で、情熱に突き動かされた人が2人いたら、輝けるのは1人だけですからね」と意見を述べている。

『ICE BREAK』までにファミリーの一員となっていたドウェインはメインサーガから離れ、ジェイソン・ステイサムとのスピンオフ映画『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)へと進んだ。そんなドウェインと入れ替わるようにしてメインサーガに参加することになったシナは、スターひしめく『ワイスピ』に参加した時の心境を、キャリアの出自であるプロレスに例えている。

「僕は世代を超えたベテランたちが勢揃いするロッカールームの中に放り込まれたんです。“君のお父さんは何をしてたんだい?”と聞かれたら、“レスリングです”と答え、“それじゃあ、おじいさんは?”と言われたら、“レスリング”と答えるのみ。そういう環境にいました。空間を知り、そこで起きていることに順応していくだけです。」

『ジェットブレイク』の続編『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』(2023)でも活躍したジェイコブは立派なファミリーの一員となったが、シナは自身を「ゲスト」であると認識しているようだ。「私は誰かの家、家族の中に招かれているようなものです」と謙遜している。

「(『ワイスピ』は)どのような容姿をしているのかにかかわらず、9作続いてきた一つのIPです。それにアクション映画でもあります。偉業ですよ。少なくとも、それに対して敬意を示さなければいけませんね。

僕はゲストです。砂場に入りたいわけではありませんし、それは僕のやることではありません。与えられたものには感謝していますし、可能な限り最高の消防車になりたいと思っています。」

『ファイヤーブースト』公開後にドウェイン本人がところによれば、ヴィンとの確執は2022年夏頃に解消済み。ドウェインは『ワイスピ』完結作にそのまま繋がるとされるで本格復帰する予定だ。

