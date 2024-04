【夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア 2024】開催期間:4月10・11日開催時間: 4月10日 10時~17時 4月11日10時~16時 会場:東京都立産業貿易センター台東館 4~8階(東京都台東区花川戸 2-6-5)入場料:無料(※商談見本市のため、一般の方や学生の方などは入場出来ません)

バンダイは、新展開の玩具を、イベント「夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア 2024」にて多数展示している。

会場にて展示されているのは、本体を握ることで様々な音階の音をだせる玩具「にぎって!プクミー」に加え、エッグモードからモンスターモードに変形するギミック玩具「ゴジラエッグ」や全身17カ所が可動しさまざまなポーズを再現できるゴジラフィギュアの新シリーズ「ゴジラアクションフィギュア」など。

他に、「ULTRAMAN: RISING」の可動フィギュアに「ウルトラマンアーク」のなりきり玩具もラインナップされている。

「にぎって!プクミー」からは、新バリエーション「ブルーノ」と「ピンキー」(各4,730円)に加え、「ミニオンズ」とコラボレーションした「にぎって!プクミー ミニオン ボブ」(5,500円)が7月6日発売される。

【にぎって!プクミー】

「ゴジラエッグ」(各1,430円)からは、「ゴジラ」、「キングギドラ」、「メカゴジラ」の3体が新たに8月3日に発売。また、「ゴジラアクションフィギュア」(各3,850円)より、「ゴジラ FINAL WARS」より「ゴジラ」と、「ゴジラ×メカゴジラ」に登場した「メカゴジラ」のフィギュアも8月3日に発売される。

【ゴジラエッグ】【ゴジラアクションフィギュア】

「ULTRAMAN: RISING」からは、「ウルトラマン」(4,400円)と「ジャイガントロン」(3,850円)が7月6日に発売。「ウルトラマンアーク」より、なりきり玩具「DXアークライザー」(7,590円)も7月6日に発売となる。

【ウルトラアクションフィギュア(ULTRAMAN: RISING)】【DXアークライザー】

