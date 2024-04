「SMILE−UP.」(旧ジャニーズ事務所)の流れをくんだ新会社「STARTO ENTERTAINMENT」が、きょう10日から本格始動した。この日、東京ドームで開催される大型イベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』に出演する14組75人が参加する「STARTO for you」のチャリティーシングルCD「WE ARE」(6月12日発売)のジャケット写真と新ロゴが公開された。デジタル配信はきょう10日午後9時にスタートする。

参加アーティストは、NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの14組75人。きょう10日に東京ドーム、5月29・30日に大阪・京セラドームで行われるライブイベントは、STARTO ENTERTAINMENT社が4月からのスタートに際し、「これまで変わらずに応援を続けて下さったファンの皆様や関係者の方々に何をお届けできるのか?そして、年初に発生した能登半島地震で被災された方々に対して、お役に立てることは何なのか?」との想いや、「新会社のスタートに際して変わっていかなければならないもの。そして、変わらずに守るべき大切なことをテーマに今、私達ができることを全力で手がけよう」というの想いが込められている。チャリティーシングルCD「WE ARE」は、能登半島地震の被災者へ1日でも早い復興を願うとともに、「前向きに歩んでいける気持ちの源の一つになれるような歌を届けられたら」との想いで制作された「辛(つら)い困難はあるけれど明るい明日や未来に向かって突き進もう」というエールソングであり、人生という旅の途中で傷つき悲しみの中にいるすべての人たちへのメッセージが込められている。クリエイティブディレクター/アート制作は清川あさみ氏が手がけた。今作はCD+Blu-ray、CD+DVDの2形態。付属Blu-ray/DVDには表題曲のミュージックビデオとリリックビデオを収録。「WE ARE」京セラドームパフォーマンス映像も盛り込まれる。同曲の収益は、令和6年能登半島地震の被災者に全額寄付されることが販売元のユニバーサルミュージックより発表されている。本シングルCDおよび配信楽曲は、すべて2024年12月31日までの期間限定販売となる。■清川あさみ氏コメント(クリエイティブディレクター/アート制作)『WE ARE/STARTO for you』のクリエイティブディレクター/アート制作を担当させていただきました。今年初めに起きた能登半島地震で被災された方々に何かできることはないかと考えていたところ、このような機会をいただき少しでもお役に立てればと思い制作いたしました。“今日を生きよう。明日に対して希望を持とう。”私自身が阪神淡路大震災と東日本大震災と大きな地震を経験しており、希望や祈り、命や進化、普遍的な自然の美しさなど、未来をテーマに作品を制作し続けています。とても心を明るく輝かせてくれる素敵な楽曲です。皆様にぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。