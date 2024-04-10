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Ãí10¡¡I Corinthians, chapter 7, verse 1.
Ãí11¡¡P. Elwood, J. Galante, J. Pickering, S. Palmer, A. Bayer, Y. Ben-Shlomo et al.,¡ÆHealthy lifestyles reduce the incidence of chronic diseases and dementia: evidence from the Caerphilly Cohort Study¡Ç, PLoS ONE, Vol. 8, No. 12, 2013, e81877.
Ãí12¡¡¡ÆBenefits of love and sex¡Ç, https://fisd.oxfordshire.gov.uk/kb5/oxfordshire/directory/advice.page?id=YhqER5vFjpA.