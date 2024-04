DC映画『ジョーカー』の続編『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』から初となるティーザー予告編(海外版)が公開された。アーサー・フレック/ジョーカー役のホアキン・フェニックスとハーレイ・クイン役のレディー・ガガがアーカム精神病院らしき場所で出会って心を通わせていくさまが、美しいミュージカル風のシーンと共に映し出される。

予告編にはセラピー中らしきアーサーが、「何が変わったんだ、アーサー」と問われるシーンも。「何が変わったか教えよう。僕はもう一人じゃない」というアーサーの回答には、ハーレイとのキスシーンが重ねられている。

予告編には楽曲「世界は愛を求めている(What the World Needs Now Is Love)」が使われており、映画本編も少なくとも15曲の有名曲を含むミュージカルになっているとも伝えられている。続編はミュージカルなのかとシネマコンで問われたトッド・フィリップス監督は「僕たちはそういう風には一度も話していない。音楽が極めて重要な要素の映画、と僕は言いたい。僕としては、前作から大きく路線を変えたつもりはない。アーサーの中にはもともと音楽があったから」と語ったと The Hollywood Reporter などが報じている。『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は10月11日に日本公開。(編集部・市川遥)