¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤ËÂçËþÂ¡ª¡Ö½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Ö½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
º£¤¬½Ü¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤¤½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¹ç¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤ËÍñ²«¡¢¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶ñºà¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤Æ¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡1Ëç¡Ê40¡Á50g¡Ë
¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡30g
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡1¡¿2¤«¤±
¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¡30g
µíÆý¡¡100g
¿å¡¡50g
ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
±ö¡¡Å¬ÎÌ
Íñ²«¡¡1¸Ä
¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡¡Å¬ÎÌ
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï1cmÉýÄøÅÙ¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cmÉý¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
¤¡¡½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¥¡¡µíÆý¡¢¿å¡¢ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£·Ú¤¯¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î²Ð²Ã¸º¤Ç5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¢¨¹¥¤ß¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¦¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤ò¾¯¤·¤¯¤Ü¤Þ¤»¤ÆÍñ²«¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¥ê¥¾¥Ã¥È¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê♡´ÊÃ±¤À¤±¤É¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Çºî¤ë¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤äÅ´Ê¬¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¡¢´ò¤·¤¤±ÉÍÜÁÇ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤Þ¤¹¤è¡£µíÆý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Íñ²«¤òÊø¤·¤ÆÍí¤á¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¤ÎÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÈÌÅª¤ÊÊ´¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
½Ü¤Î½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÌ£¤ï¤¦¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥ê¥¾¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËþÂ´¶¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡