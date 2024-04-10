Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼Ãé´ê»ûè½ºù¤¬¡Ö100ÅÀËþÅÀ¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡»Ð¤ÎÉ÷ÐÔ¼ç¾¤âÌöÆ°¡¢¥¤¥ó¥«¥ì3°Ì¤ÎÊ¡²¬ÂçÅÝ¤¹
¡¡¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î½÷»Ò¤Ç¡Ö¹â¹»3´§¡×¤ò²áµî2ÅÙÃ£À®¤·¤¿Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬6Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¶å½£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÊ¡²¬Âç¤È¸òÎ®»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æþ³Ø¼°¤ò9Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿¡Ö¿·1Ç¯À¸¡×¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãæ¤Ç¤âÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¡×¤Ç¤âºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃé´ê»ûè½ºù¡Ê¤Á¤å¤¦¤¬¤ó¤¸¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë¤ÏÂ¤¬¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤âÉé¤±¤º¤Ë»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯ÂÇ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»î¹ç¡Ê5¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤Ï¡¢Ãé´ê»û¤Î»Ð¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉ÷ÐÔ¡Ê¤«¤¨¤é¡Ë¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡½2¡Ê25¡½21¡¢21¡½25¡¢25¡½18¡¢23¡½25¡¢15¡½11¡Ë¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼ÂÐ³Ñ¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬¡Ö¤¢¤¤¤µ¤ÄÂå¤ï¤ê¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£Ä¹¤¤¼êÂ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¡ÖÅìÎ¶¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÌöÆ°¤·¤¿15ºÐ¤¬½é¡¹¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö30ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎ¾¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤ê¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ÎÅÓÃæ¤«¤é°ì»þ¥³¡¼¥È¤ò³°¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤Ä¤ê¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¸åÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï3Ç¯À¸¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÎ¾Â¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¡¢Âè4¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤«¤éºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¥¤¥ó¡£ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯·è¤á¤¿¡£9¡½9¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¼«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¡¢3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÊ¡²¬Âç¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê3·î¤Ë¡ËÆþÎÀ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¼Â¼Á10Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁê¸¶¾º´ÆÆÄ¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Êµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤òÍÊ¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿2019Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÁ´¹ñÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅì¶å½£Î¶Ã«¹â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¡ÖÃæ³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿è½ºù¤Î²ÃÆþ¤ÏÀïÎÏÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤Æ¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢è½ºù¤È¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿2Ç¯À¸¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÇßÌÚÆî¤Ï¿ÈÄ¹150¥»¥ó¥ÁÂæ¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤Ç¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÃ´¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯2Ç¯À¸¤ÇÂ®¹¶¤ò¸ò¤¨¤¿¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬¸÷¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼Æê粼°ÉºÚ¤È¤È¤â¤Ë¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£2¿Í¤Ï8Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿2·î¤ÎÁ´¶å½£ÁªÈ´¹â¹»Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÍÎÏ¤Ê1Ç¯À¸¤ÎÂ¸ºß¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¥Áè¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û¡ÖÈà½÷¤ÏÆ®¾¡×
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3°Ì¤ÎÊ¡²¬Âç¤ò¸þ¤³¤¦¤Ë²ó¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¡Âç¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¡¢¼ê¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¡Øº²¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¤ê°ìÊ×¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤äÁª¼ê¸òÂå¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¸¶´ÆÆÄ¤ÏÂçÎ³¤Î´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëÇ®·ì´Á¤¬¡Ö»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÆ®¾¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë»ÑÀª¤¬¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ë¤Î¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉ÷ÐÔ¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤äÂ®¹¶¡¢¥é¥¤¥ÈÂ¦¤Ø³«¤¤¤Æ¤Î¶¯ÂÇ¤Ê¤ÉÁ°±Ò¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢Âè5¥»¥Ã¥È¤Ë3ÅÀº¹¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÂçÀ¼¤Ç¡Ö»ä¤¬·è¤á¤ë¡ª¡¡¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹»Ð¤Î»Ñ¤Ë¡¢Ëå¤Îè½ºù¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¶å½£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ïº£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¡Ö¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ò¾þ¤Ã¤¿è½ºù¤¬¿·¤¿¤ÊÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¿È¤â¿´¤â¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡£Ãé´ê»û»ÐËå¤ÎÇ®¤¤°ìÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÃé´ê»ûÉ÷ÐÔ¤Ï¤³¤ó¤ÊÁª¼ê
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Ãé´ê»ûÉ÷ÐÔ¡Ê¤Á¤å¤¦¤¬¤ó¤¸¡¦¤«¤¨¤é¡Ë2006Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£Æ±»Ô¤ÎÉñÄá¾®3Ç¯¤«¤é¡ÖÅìÂçÊ¬¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æ±»Ô¤ÎãÆÅÄ¡Ê¤ï¤µ¤À¡ËÆîÃæ¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤ËÂçÊ¬ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ç¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÊ¬¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¤Ç¤Ï2Ç¯»þ¤Î24Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë½Ð¾ì¡£3·î¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡ÊÅìµþ¡¦¶¦±É³Ø±à¹â¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË½÷ÁªÈ´¶¯²½¹ç½É¡Ê3¼¡¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¡£Êì¿¿Ëã¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¡×¤Ç¡¢Éãµ®Çî¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬»ØÆ³¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸½÷»Ò¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖVigare¡Ê¥ô¥£¥¬¡¼¥ì¡ËÂçÊ¬¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹177¥»¥ó¥Á¡£ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ï293¥»¥ó¥Á¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÃé´ê»ûè½ºù¤Ï¤³¤ó¤ÊÁª¼ê
Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÏÄ¹²¬Ë¾Íª
¡¡Ãé´ê»ûè½ºù¡Ê¤Á¤å¤¦¤¬¤ó¤¸¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë2008Ç¯8·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡£Æ±»Ô¤ÎÉñÄá¾®1Ç¯¤«¤é¡ÖÅìÂçÊ¬¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æ±»Ô¤ÎãÆÅÄ¡Ê¤ï¤µ¤À¡ËÆîÃæ¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯»þ¤Î23Ç¯7·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè1²ó¥¢¥¸¥¢U16½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÂçÊ¬¸©ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ò½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Æ±Ç¯12·î¤Î¡ÖÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³ØÂç²ñ¡×¤Ç¤Ï½÷»Ò¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñÃæ³ØÀ¸ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ß¡¢Í¥¾¡¤·¤¿24Ç¯2·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼Ä¹²¬Ë¾Íª¡Êµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡£ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ï297¥»¥ó¥Á¡£