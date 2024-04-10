ULA、デルタIVヘビーの最終ミッションに成功！　米国家偵察局の衛星を打ち上げ

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ユナイッテド・ローンチ・アライアンス（ULA）は日本時間2024年4月10日に、「デルタIVヘビー」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ国家偵察局（NRO）の人工衛星の打ち上げに成功したことを、同社はX（旧Twitter）アカウントにて報告しています。


打ち上げに関する情報は以下の通りです。


■打ち上げ情報：デルタIVヘビー（NROL-70）

ロケット：デルタIVヘビー
打ち上げ日時：日本時間 2024年4月10日1時53分【成功】
発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）
ペイロード：名称不明の偵察衛星


NROL-70はNROの打ち上げミッション名で、ペイロードに関する情報は公開されていません。NROはアメリカの偵察衛星の開発や打ち上げ、国家安全保障に関連したデータ処理施設を運用する情報機関共同体です。


ULAはプレスリリースにて、今回のNROL-70ミッションをもってデルタIVヘビーの運用を終了し、今後は次世代ロケット「Vulcan（ヴァルカン、バルカン）」へ引き継ぐと述べています。


■打ち上げ関連画像・映像




■打ち上げ関連リンク

直近のロケット打ち上げ情報ULA、アメリカの偵察衛星を搭載したデルタIVヘビーの打ち上げに成功

 


Source


Image Credit: ULAULA - Marking the End of an Era, United Launch Alliance Successfully Launches Final Delta IV Heavy Rocket

文／sorae編集部 速報班　編集／sorae編集部