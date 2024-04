ULA、デルタIVヘビーの最終ミッションに成功！　米国家偵察局の衛星を打ち上げ

ユナイッテド・ローンチ・アライアンス(ULA)は日本時間2024年4月10日に、「デルタIVヘビー」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ国家偵察局(NRO)の人工衛星の打ち上げに成功したことを、同社はX(旧Twitter)アカウントにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報:デルタIVヘビー(NROL-70)

ロケット:デルタIVヘビー

打ち上げ日時:日本時間 2024年4月10日1時53分【成功】

発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)

ペイロード:名称不明の偵察衛星

NROL-70はNROの打ち上げミッション名で、ペイロードに関する情報は公開されていません。NROはアメリカの偵察衛星の開発や打ち上げ、国家安全保障に関連したデータ処理施設を運用する情報機関共同体です。

ULAはプレスリリースにて、今回のNROL-70ミッションをもってデルタIVヘビーの運用を終了し、今後は次世代ロケット「Vulcan(ヴァルカン、バルカン)」へ引き継ぐと述べています。

■打ち上げ関連画像・映像

Let’s relive liftoff of the final #DeltaIVHeavy rocket carrying #NROL70 for the @NatReconOfc, closing Delta’s six decade legacy of excellence in space! #TheDeltaFinale pic.twitter.com/wOuFFza2ac

— ULA (@ulalaunch) April 9, 2024

Marking the end of an era, United Launch Alliance successfully launches the final #DeltaIVHeavy rocket carrying the #NROL70 mission for the @NatReconOfc.



Learn more: https://t.co/vYUr40Ebbx#TheDeltaFinale pic.twitter.com/TSQoPgc5rn

— ULA (@ulalaunch) April 9, 2024

■打ち上げ関連リンク

文/sorae編集部 速報班 編集/sorae編集部