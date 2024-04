サムスンの次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold6」はチタン製ボディになり、薄くて軽くなるなど大きな変化が予想されています。が、カメラは現行のGalaxy Z Fold5と同じものだと著名リーカーが主張しています。

信頼性の高いリーカー・Ice Universe氏によると「Galaxy Z Fold6のカメラ構成はFold5と全く同じ」とのこと。

The camera configuration of Galaxy Z Fold6 is exactly the same as that of Fold5. Whether it's the rear camera or the front camera or UDC

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 8, 2024