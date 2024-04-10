【PHOTO】KISS OF LIFE＆NOWADAYSら、4/9放送の「THE SHOW」に出演
9日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーでSBS MTV「THE SHOW」の生放送が行われた。
この日の放送には1位を獲得したILLITの他に、KISS OF LIFE、NOWADAYS、xikers、AMPERS＆ONE、LABOUM ソヨン、Candy Shop、PURPLE KISS、DRIPPIN、UNIS、RESCENE、YOUNG POSSEらが出演した。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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