【PHOTO】KISS OF LIFE＆NOWADAYSら、4/9放送の「THE SHOW」に出演

写真拡大 (全16枚)

9日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーでSBS MTV「THE SHOW」の生放送が行われた。

この日の放送には1位を獲得したILLITの他に、KISS OF LIFE、NOWADAYS、xikers、AMPERS＆ONE、LABOUM ソヨン、Candy Shop、PURPLE KISS、DRIPPIN、UNIS、RESCENE、YOUNG POSSEらが出演した。

※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。

・KISS OF LIFE、1stシングル「Midas Touch」でカムバック！“アンコールステージを披露したい”

・CUBEの新人グループNOWADAYS、ユニークな目標を明かす「ファンとスカイダイビングをしたい」