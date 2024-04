キャメロン監督『エイリアン2』4K UHD発売スタート ─ 『アビス』『トゥルーライズ』も、新収録の豪華ボーナス特典付き

巨匠ジェームズ・キャメロン監督の大人気3作品を初の4K UHD化した『トゥルーライズ 4K UHD』、『アビス 4K UHD』、『エイリアン2 4K UHD』が、本日2024年4月10日(水)より発売開始となった。

『トゥルーライズ 4K UHD』 © 2024 20th Century Studios.

『ターミネーター』(1984)のジェームズ・キャメロンとアーノルド・シュワルツェネッガーがタッグを組み、当時の映画史上最高の製作費1億2千万ドルを投じた、ド派手でハイスケールな圧巻のアクション映画。製作30周年を迎えるアニバーサリーイヤーに、このスーパー・エンターテイメント超大作がファン待望の初ブルーレイ&4K UHDで登場する。

新収録の映像には、当時の映像を交えてキャメロン監督やキャストが語る「『トゥルーライズ』を振り返る」や、その他新しいコンテンツを含む約45分のボーナス・コンテンツとポスター・ギャラリーを追加。スタッフやキャストが、当時の撮影風景の映像を交えながら思い出話を振り返り、知られざるエピソードや舞台裏の秘話などを解き明かす。“キャメロン&シュワルツェネッガー”コンビ が放つスリルと興奮と笑いを、大迫力の4K UHDでご堪能あれ。

商品概要

発売日:2024年4月10日(水) 商品名:『トゥルーライズ 4K UHD』 価格/組:7,590円(税込)/ 2枚組 (UHD1枚、ブルーレイ1枚) ボーナス・コンテンツ:【『トゥルーライズ』を振り返る】 (新収録)・スタッフやキャストが、当時の撮影風景の映像を交えながら思い出話を振り返りながら、知られざるエピソードや舞台裏の秘話などを解き明かす。【アーカイブ】●オリジナル劇場予告編 ●オリジナル脚本(新収録) ●絵コンテ (新収録)●見取り図(5種)(新収録) ●撮影風景 (新収録) ●ロケーション写真 (新収録)●ポスター・ギャラリー (新収録) 『アビス 4K UHD』 © 2024 20th Century Studios.

1990年度アカデミー賞®視覚効果賞受賞。キャメロン監督が、構想20年、製作費5,000万ドル、約3年をかけて完成させたSFXアドベンチャー。舞台は暗黒と寒冷と恐るべき水圧で人類を拒むアビス(海溝)。行方不明になった米・原子力潜水艦救出指令を受けた深海油田発掘基地“ディープ・コア”のクルーと海軍ダイバー・チーム“シール”は、その地球上の未知なる場所へと足を踏み入れ、奇妙な生物と遭遇する。

『アバター」の原点と言うべきキャメロン入魂の深海大作が、初のブルーレイ&4K UHDで登場する。本編には、劇場版と完全版の2種が収録。さらに、新規コンテンツ2種を含む約2時間半のボーナス・コンテンツを収録。新規コンテンツでは、ジェームズ・キャメロン監督が着想、撮影準備、当時の撮影状況など、苦労話を語る「水の中へ:ジェームズ・キャメロン監督と『アビス』」、本作を通して取り組んだ新しいCG技術や画期的な水中での撮影など、作品に関わった偉大なる人物たちへのインタビ ューが収録されている「偉大なる開拓者たち」が追加。大ヒットを記録した『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の構想にも作品の裏側でさらに作品への愛が深まるはず。アカデミー賞受賞の VFX技術で魅せる愛と感動のスペクタクル・アドベンチャーとなっている。

商品概要

発売日:2024年4月10日(水) 商品名:『アビス 4K UHD』 価格/組:7,590円(税込)/3枚組 (UHD1枚、ブルーレイ1枚、ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚) ボーナス・コンテンツ:【水の中へ:ジェームズ・キャメロン監督と『アビス』】(新収録)・ジェームズ・キャメロン監督が着想、撮影準備、当時の撮影状況、苦労話などを語る。【偉大なる開拓者たち】(新収録)・本作を通して取り組んだ新しいCG技術や画期的な水中での撮影など、作品に関わった偉大なる人物たちへのインタビュー。【アンダー・プレッシャー:『アビス/完成版』のできるまで】、【パブリシティ素材】 『エイリアン2 4K UHD』 © 2024 20th Century Studios.

1987年アカデミー賞®視覚効果賞・音響効果編集賞受賞。前作に続き、新たな敵エイリアン・クイーンや戦いで登場する数々の兵器が見どころのSFホラーの名作だ。

ボーナス・ディスクに「『エイリアン2』のインスピレーションとデザイン」を初収録。キャメロン監督によるイントロダクションやキャストによる音声解説があり、作品をこれまでとは違った新しい見方で楽しむことができる。キャメロン監督が切り開いた、史上最高の続編映画と称賛される全く新しい SF ホラーの世界を、より美しく鮮やかな映像でお楽しみいただきたい。

商品概要

発売日:2024年4月10日(水) 商品名:『エイリアン2 4K UHD』 価格/組:7,590円(税込)/ 3枚組 (UHD1枚、ブルーレイ1枚、ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚) ボーナス・コンテンツ:4K UHD ブルーレイ【音声解説】【ミュージック・トラック】(劇場版のみ)【作曲者によるオリジナル・ミュージック・トラック】(劇場版のみ)ブルーレイ ボーナス・ディスク【『エイリアン2』のインスピレーションとデザイン】 (新収録)【驚異の攻撃力:『エイリアン2』メイキング】【驚異の攻撃力:メイキング関連追加映像(エンハンスメント・ポッド)】【プリ・プロダクション】 ・進行 ・映像 ・プリビズ ・コンセプト・アート ・キャスティング・ビデオマティック ・アートワーク【プロダクション】 ・フォト・ギャラリー ・映像【ポスト・プロダクション】 ・映像 ・フォト・ギャラリー ・その他(レーザーディスク・アーカイブ/メイン・タイトル宣伝/オリジナル劇場予告編集)

The post first appeared on .